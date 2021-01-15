Необходимо создать личный кабинет на Wix, чтобы пользователи могли регистрироваться и заносить информацию о себе (примерно 20 разных полей + фото + видео + файлы). Вероятно использовать технологию Velo (Velo - это новое название Corvid)

Краткое Техническое Задание

1. Есть ±1500 анкет (в формате xls), которые заполняли участники конкурса. Каждая анкета состоит из десятка полей: Имя, Фамилия, Отрасль, Чем занимается Бизнес и т.д. Пример этой формы тут: https://forms.amocrm.ru/cxzvrx?dp=Q1zaSQHqO-hHArUG1UMtpcX3LVmxTrd4MbBPBoRDFCQ9EwCkRSrf4-jQqeVrK57V

2. Каждая уникальная анкета имеет свой e-mail и телефон.

3. Необходимо, чтобы эти данные отражались в личном кабинете в wix. Т.е. необходимо каким-то образом добавить пользователей туда, чтобы когда они зашли в этот кабинет - то увидели свои данные. Этот блок должен называться “Первичная анкета”.

4. Дальше в ЛК должен быть блок расширенная анкета. В этой анкете должны быть следующие поля:

Офіційна назва підприємства

Короткий опис про сферу діяльності підприємства

Логотоип компанії (або фото власника)

Сфера діяльності

Область

Місто

Юридична адреса

Посилання на Facebook

Посилання на Instagram

Посилання на Веб-сайт

Електронна адреса для зв'язку потенційних покупців або інших підприємців

Сфера діяльності:

Профіль компанії:

Відео-презентація підприємця (може бути відео з виступом підприємця, або відео про виробництво) (1 відеопрезентація)

Фото продукції (До 8 штук)

5. Важно, чтобы участник мог заполнить это в своем Личном кабинете и потом отредактировать, если потребуется.

6. Так же важно, чтобы при реализации использовались инструменты Wix (возможно Velo) с минимальным кастомным кодом.