Создать личный кабинет на WIX

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1314 просмотров
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Необходимо создать личный кабинет на Wix, чтобы пользователи могли регистрироваться и заносить информацию о себе (примерно 20 разных полей + фото + видео + файлы). Вероятно использовать технологию Velo (Velo - это новое название Corvid)

Краткое Техническое Задание

1. Есть ±1500 анкет (в формате xls), которые заполняли участники конкурса. Каждая анкета состоит из десятка полей: Имя, Фамилия, Отрасль, Чем занимается Бизнес и т.д. Пример этой формы тут: https://forms.amocrm.ru/cxzvrx?dp=Q1zaSQHqO-hHArUG1UMtpcX3LVmxTrd4MbBPBoRDFCQ9EwCkRSrf4-jQqeVrK57V

2. Каждая уникальная анкета имеет свой e-mail и телефон.

3. Необходимо, чтобы эти данные отражались в личном кабинете в wix. Т.е. необходимо каким-то образом добавить пользователей туда, чтобы когда они зашли в этот кабинет - то увидели свои данные. Этот блок должен называться “Первичная анкета”.

4. Дальше в ЛК должен быть блок расширенная анкета. В этой анкете должны быть следующие поля:

  • Офіційна назва підприємства
  • Короткий опис про сферу діяльності підприємства
  • Логотоип компанії (або фото власника)
  • Сфера діяльності
  • Область
  • Місто
  • Юридична адреса
  • Посилання на Facebook
  • Посилання на Instagram
  • Посилання на Веб-сайт
  • Електронна адреса для зв'язку потенційних покупців або інших підприємців
  • Сфера діяльності:
  • Профіль компанії:
  • Відео-презентація підприємця (може бути відео з виступом підприємця, або відео про виробництво) (1 відеопрезентація)
  • Фото продукції (До 8 штук)
5. Важно, чтобы участник мог заполнить это в своем Личном кабинете и потом отредактировать, если потребуется.

6. Так же важно, чтобы при реализации использовались инструменты Wix (возможно Velo) с минимальным кастомным кодом.

3 года назад
guest_16106930568257
3 года в сервисе
Был
3 года назад