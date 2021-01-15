Необходимо видоизменить процесс чекаута для Woocoomerce. Сделать 4 ступенчатый чекаут. При клике на ок, чтоб экран переходил на следующий этап. Примерные Этапы: 1. Корзина 2.Доставка 3. Доп. опции 4. Оплата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать личный кабинет на Wix, чтобы пользователи могли регистрироваться и заносить информацию о себе (примерно 20 разных полей + фото + видео + файлы). Вероятно использовать технологию Velo (Velo - это новое название Corvid)
Краткое Техническое Задание
1. Есть ±1500 анкет (в формате xls), которые заполняли участники конкурса. Каждая анкета состоит из десятка полей: Имя, Фамилия, Отрасль, Чем занимается Бизнес и т.д. Пример этой формы тут: https://forms.amocrm.ru/cxzvrx?dp=Q1zaSQHqO-hHArUG1UMtpcX3LVmxTrd4MbBPBoRDFCQ9EwCkRSrf4-jQqeVrK57V
2. Каждая уникальная анкета имеет свой e-mail и телефон.
3. Необходимо, чтобы эти данные отражались в личном кабинете в wix. Т.е. необходимо каким-то образом добавить пользователей туда, чтобы когда они зашли в этот кабинет - то увидели свои данные. Этот блок должен называться “Первичная анкета”.
4. Дальше в ЛК должен быть блок расширенная анкета. В этой анкете должны быть следующие поля:
- Офіційна назва підприємства
- Короткий опис про сферу діяльності підприємства
- Логотоип компанії (або фото власника)
- Сфера діяльності
- Область
- Місто
- Юридична адреса
- Посилання на Facebook
- Посилання на Instagram
- Посилання на Веб-сайт
- Електронна адреса для зв'язку потенційних покупців або інших підприємців
- Сфера діяльності:
- Профіль компанії:
- Відео-презентація підприємця (може бути відео з виступом підприємця, або відео про виробництво) (1 відеопрезентація)
- Фото продукції (До 8 штук)
6. Так же важно, чтобы при реализации использовались инструменты Wix (возможно Velo) с минимальным кастомным кодом.
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