Дополнительный функционал для WP

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Веб-программированиеЗакрыт8 заявок1765 просмотров
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Необходимо видоизменить процесс чекаута для Woocoomerce.

Сделать 4 ступенчатый чекаут. 

При клике на ок, чтоб экран переходил на следующий этап. 

Примерные Этапы:

1. Корзина

2.Доставка

3. Доп. опции 

4. Оплата

3 года назад
mixfightpride
Артур 
31 годМолдова
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад