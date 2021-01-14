Доработка сайта на базе VamShop

необходима доработка ресурса bikeshop.com.ua

готовы предложить выполнение ТЗ как в комплексе, так и по отдельным пунктам.

1. Для покупателя - Проапгрейдить модуль доставки НоваПошта (выбор отделений, города и прочего) , Для админа - автоматическая генерация ТТН для админа ( массовой генерации

ТТН для выбранных заказов )

2. На текущий момент прием онлайн платежей осуществляется через http://assetpayments.com/ ,

Необходимо перевести онлайн платежи картой на wayforpay и настроить все возможные модули - https://help.wayforpay.com/category/1737789 ( сделать это можно параллельно добавив новый способ оплаты wayforpay ( и отключив старый когда все будет настроено и корректно работать )

3. Подключить Justin https://justin.ua/api/api_justin_documentation.pdf

4. подключить вайбер информирование клиента (подтверждение нового заказа, выставление счета, отправка ттн, отправка доп инфы по желанию оператора )

5. подключить телефграмм инфрирование клиента (подтверждение нового заказа, выставление счета, отправка ттн, отправка доп инфы по желанию оператора )

6. Возможность интегрировать в конекретнй заказ что типа чата с клиентом с помощью вайбера ( к примеру оператор заходит в новый заказ , у него есть какой либо вопрос к клиенту- он вводит этот вопрос в нужное окно , отправляет - клиент получает уведомление в вайбер, отвечает и оператор плучает ответ туда же в админку в виде коммента к заказу от клиента, либо как вариант в вайбер.