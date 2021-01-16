Небольшая правка lazyload

Веб-программированиеЗавершен6 заявок1639 просмотров
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Здравствуйте, на сайте DLE 14 подключен этот скрипт lazy load: https://github.com/verlok/vanilla-lazyload

(сайт адалт тематики, если кого-то это смущает - пройдите мимо)

Картинки у меня в верстке находятся в background, как в этом примере:

https://www.andreaverlicchi.eu/vanilla-lazyload/demos/background_images.html

https://github.com/verlok/vanilla-lazyload/blob/master/demos/background_images.html

Проблема:

При клике на кнопку "показать ещё" (ajax-подгрузка новых постов), посты подгружатся без картинок (т.е. lazyload не срабатывает). Нужно это пофиксить.

Там есть мануал как раз про мой случай, добавление динамического контента:

https://www.andreaverlicchi.eu/vanilla-lazyload/demos/dynamic_content.html

https://github.com/verlok/vanilla-lazyload/blob/master/demos/dynamic_content.html

3 года назад
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Иван 
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Михаил 
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