Разные версии сайта в зависимости от визита и робота по cookies

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки931 просмотр
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Задача разрулить языковые версии по следующему сценарию. Сайт на Битркис. Обе версии существуют и работают.

  • При первом посещении сайта на главную страницу "/" перенаправлять пользователей 302 редиректом на ua версию главной "/ua/".

    Важно: Это это касается внутренних страниц, не только главной, т.е. если пользователь пришел с выдачи на рус. категорию "/catalog/krupnaya-tekhnika/" то должен сработать 302 редирект на укр."/ua/catalog/krupnaya-tekhnika/". Все uRL у нас совпадают, просто в начале добавляется папка /ua/

  • Ботов поисковых систем  нужно определять по user-agent и не перенаправлять (отдавать им 200 код ответа при обращении, как к русской, так и к украинской версии сайта).

    • User-agent ботов поисковых систем:

     Поисковые роботы Google (агенты пользователя)● Роботы Яндекса

    ● Отдельный user-agent не учтенный в списке поисковых систем, его имя будет известно позже.

  • Пользователей, которые зашли первый раз на сайт, предупреждаем о том что можно сменить язык. Т.е встраиваем некий после или нужного class с сообщением про возможность смены (только при первом визите)
  • Если пользователь не сменил язык при первом заходе, то в файлах cookie должен сохраниться укр.язык и он будет у пользователя до тех пор, пока он сам не захочет сменить его на рус. Если пользователь сменил укр. язык на рус., то дальше перенаправление с рус. на укр. Для этого пользователя не срабатывает. Но срабатывает в обратную сторону с укр на рус.

3 года назад
guest_16106189731481
3 года в сервисе
Был
3 года назад