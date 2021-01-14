В связи с отказом от flash необходимо заменить старую версию загрузчика фото на любой простой ajax загрузчик + простой редактор на fabricjs (возможность добавления текста на фото) Сайт - тематическое сообщество на самописной CMS. Написан на PHP ...
Разные версии сайта в зависимости от визита и робота по cookies
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача разрулить языковые версии по следующему сценарию. Сайт на Битркис. Обе версии существуют и работают.
- При первом посещении сайта на главную страницу "/" перенаправлять пользователей 302 редиректом на ua версию главной "/ua/".
Важно: Это это касается внутренних страниц, не только главной, т.е. если пользователь пришел с выдачи на рус. категорию "/catalog/krupnaya-tekhnika/" то должен сработать 302 редирект на укр."/ua/catalog/krupnaya-tekhnika/". Все uRL у нас совпадают, просто в начале добавляется папка /ua/
- Ботов поисковых систем нужно определять по user-agent и не перенаправлять (отдавать им 200 код ответа при обращении, как к русской, так и к украинской версии сайта).
- Пользователей, которые зашли первый раз на сайт, предупреждаем о том что можно сменить язык. Т.е встраиваем некий после или нужного class с сообщением про возможность смены (только при первом визите)
- Если пользователь не сменил язык при первом заходе, то в файлах cookie должен сохраниться укр.язык и он будет у пользователя до тех пор, пока он сам не захочет сменить его на рус. Если пользователь сменил укр. язык на рус., то дальше перенаправление с рус. на укр. Для этого пользователя не срабатывает. Но срабатывает в обратную сторону с укр на рус.
User-agent ботов поисковых систем:
● Поисковые роботы Google (агенты пользователя)● Роботы Яндекса
● Отдельный user-agent не учтенный в списке поисковых систем, его имя будет известно позже.
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