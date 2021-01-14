Разные версии сайта в зависимости от визита и робота по cookies

Важно: Это это касается внутренних страниц, не только главной, т.е. если пользователь пришел с выдачи на рус. категорию "/catalog/krupnaya-tekhnika/" то должен сработать 302 редирект на укр."/ua/catalog/krupnaya-tekhnika/". Все uRL у нас совпадают, просто в начале добавляется папка /ua/