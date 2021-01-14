Написать плагин для интеграции фискального регистратора в iikoFront

Для тех, кто работал с API iiko.

Инструкции API https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html

Описание протокола ККМ во вложении.

Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели.

Вот и всё техническое задание. ККМ соединяется с компьютером по COM-порту. Для отладки предоставим доступ к компьютеру компьютер с айко и подключенным ККМ.

Задание тут https://dropmefiles.com/NI6HZ