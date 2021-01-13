Заменить загрузчик фото с flash версии на ajax (сайт на PHP + Flash)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки2105 просмотров
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В связи с отказом от flash необходимо заменить старую версию загрузчика фото на любой простой ajax загрузчик + простой редактор на fabricjs (возможность добавления текста на фото)

Сайт - тематическое сообщество на самописной CMS. Написан на PHP 5.3.

PHPAjaxСайт на PHP
3 года назад
bugeroid
Евгений 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
clavs
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$25
1 день
Сначала были вынужденные сдвиги по срокам с нашей стороны, согласовали. После ожидаемого старта работ исполнитель пропал..