Анализ сайта и устранение лазеек

Естьгугль шит с трек номерами международных почтовых отправлений. Нужно периодически определять статус отправки: создано/впути/доставлено и вытаскивать дату доставки в последнем случае. Для UPS (обычные и Mail Innovations) . Нужно написать функцию проверки состояния почтовых отправлений для UPS на ...
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Требуется помощь программиста в анализе сайта, который был взломан. В нахождение в нем лазеек через которые программист получил к нему доступ и их устранение. Работа с одним заказчиком. Оплата сдельно на карту или кошелек. Начать можно сегодня.
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