Скрипт пополнения аккаунта в Bitcoin (на PHP)

Добрый день! Имеется бета версия сайта. Сайт на smarty. 1 Регистрация и авторизация. [url=http://sgryadki.inspire.kz/register]http://sgryadki.inspire.kz/register[/url] Нужно переделать регистрацию, авторизацию. Сейчас пароли хранятс в открытом виде. Также подверждение пароля сделать чтобы работало. Данные должны отправлятся в таблицу users. 2 на главной странице есть ...
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Необходимо реализовать возможность пополнения баланса аккаунта на сайте в Bitcoin с использованием API от Blockchainapi.org с инграцией в готовый сайт.
Условия:
1. Установление минимальной суммы пополнения, проверка правильности ввода суммы
2. Калькуляция суммы платежа в BTC для пользователя и адресса для платежа
3. Пополнение счета возможно на любую суммы независимо от созданной заявки
4. Сумма пополнения пересчитывается по актуальному курсу после получения 1 подтверждения платежу. Можно использовать любые открытые API с актуальным курсом валют
5. Отображение операций пользователя в двух таблицах - созданные заявки (с указанием суммы в BTC и USD и даты), завершенные депозиты - (сумма BTC, USD и дата)
6. Желательно, где это возможно, выполнять операции без перезагрузки страницы
Сайт магазина:
Дополнительно:
Возможность установления платы за активацию аккаунта с изменением соответствующего статуса пользователя. Списывается при первом пополнении на сумму больше/равно сумме активации.
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