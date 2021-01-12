Скрипт пополнения аккаунта в Bitcoin (на PHP)

$300
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1187 просмотров
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Необходимо реализовать возможность пополнения баланса аккаунта на сайте в Bitcoin с использованием API от Blockchainapi.org с инграцией в готовый сайт.

Условия:

1. Установление минимальной суммы пополнения, проверка правильности ввода суммы

2. Калькуляция суммы платежа в BTC для пользователя и адресса для платежа

3. Пополнение счета возможно на любую суммы независимо от созданной заявки

4. Сумма пополнения пересчитывается по актуальному курсу после получения 1 подтверждения платежу. Можно использовать любые открытые API с актуальным курсом валют

5. Отображение операций пользователя в двух таблицах - созданные заявки (с указанием суммы в BTC и USD и даты), завершенные депозиты - (сумма BTC, USD и дата)

6. Желательно, где это возможно, выполнять операции без перезагрузки страницы

Сайт магазина:

https://shoppaytest.xyz

Дополнительно:

Возможность установления платы за активацию аккаунта с изменением соответствующего статуса пользователя. Списывается при первом пополнении на сумму больше/равно сумме активации.

PHP
3 года назад
guest_16105341970868
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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