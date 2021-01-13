Доработка функционала

Сейчас у объявлений имеется рейтинг. Нужно добавить возможность отключить рейтинг платно.

Т.е. фиксировано к примеру за 100р объявлению отключить возможность ставить + и -

Это для пользователей из личного кабинета (гостям такое нельзя).

и только для определенного объявления