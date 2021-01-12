Скрипт перевода с популярных языков на русский на PHP

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1224 просмотра
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PHP Сделать скрипт перевода с популярных языков на русский и наоборот. 

Объем перевода: от 1 млн символов в сутки

Качество перевода: неважно.

Цена перевода: очень низкая либо бесплатно. Цены Google Translate не подходят

На вход скрипта POST запросом подается текст для перевода и язык. На выходе: переведенный текст

PHP
3 года назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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