Работа с фронтендом SAAS проектов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа с фронтендом SAAS проекта.Требуются часто правки в проекте на Laravel/ шаблонизатор blade

Нужен опыт в bootstrap не ниже 4,1 и понимание JS jquery, работа с библиотеками

Понимание UI/UX

Работы много, но для тестов есть несколько конкретных несложных задач.

Желательно:

- опыт командной работы с git

- владение PHP на уровне, позволяющем самостоятельно создавать расширения, использовать асинхронность (https://amphp.org/,https://reactphp.org/)

- знание фундаментальных концепций laravel (service container / service provider / etc)

- желательно владение Python / JS (npm/webpack/typescript/etc) / Bash

3 года назад
PartMars
42 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Импортировать характеристики товара - сайт на Битриксе

    Нужно загрузить характеристики товара из каталога поставщика формат xml. Товары уже загружены на сайт, по id их можно найти. Возможно уже есть такой функционал на битриксе, надо разобраться или показать.  Кто уже делал подобное, напишите.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мини фриланс платформа

    Добрый день! Ищу человека для создания небольшой платформы по обмену услуг. Логика похожа как на фрилансе, но все гораздо проще. Кратко: Есть профиль заказчика, исполнителя и администратора. Заказчик размещает объявление где указывает параметры объекта. Исполнитель может искать заказы, фильтровать ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить правильный вывод оставленных данных человека из формы

    $5

    Нужно помочь разобраться в чём проблема вывода данных из формы на сайте и понять в чём проблема передачи данных по АПИ. Там всё настроено и должно работать, но не понятно почему не работает (редиректит обратно на главную). ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Платежный модуль для CMS InSales

    Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS InSales. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline.   Описание требований:   1.Платежныймодуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сервис разметки данных

    Добрый день!  Необходимо разработать сервис разметки данных. Более подробно ознакомиться с требованиями можно в приложенном файле. Цену и сроки обговариваем с каждым разработчиком отдельно.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить стили CSS на сайте

    $7

    На сайте [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fremont-kvartir-vladivostok.ru%2F]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] исправить/заменить/убрать медиа-запросы CSS (@media.  Сайт на WP Вот ответ техподдержки Яндекса, что нужно пофиксить:Добрый день, Алексей! Данная ситуация связана с тем, что в настоящее время Вебвизор 2.0 не поддерживает медиа-запросы CSS (@media, см. скриншот). ...

    CSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переносим и-магазин (Yii) на новую CMS/фреймворк. Дорабатываем сайт.

    $1300

    Суть проблемы изложена в документе ниже. Кого ищу: прямого (без посредников) веб-разработчика для двух крупных задач: 1. Переписать сайт интернет-магазина mff.ru (мягкая мебель) уже с учётом требуемых Доработок (см. ниже). Предпочтительно универсальное решение, например, Битрикс. Либо фреймворк, например, ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать поиск на сайте - Подсказки

    $60

    Добрый день ! Задание состоит из 2 пунктов  1 Сделать возможность в админке загружать подсказки  Например если пользователь ввел массаж  ему должны быть предложены быть подсказки тайский массаж, lpg массаж и так дале 2 Поправить поиск для Кэшбэка и Промокодов  ТЗ ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на PHP

    Нужно сделать доработки на PHP проектt, а именно Графики, которые вытягивают информацию из блокчейна и один график из бд(там ларавел  + самопиской код) + будут мелкие правки в самом лендинге и лк(не много и не сложные) [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing[/url]

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад