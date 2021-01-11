Работа с фронтендом SAAS проектов

Приветствую, все сайты легли. Вирусы ....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с фронтендом SAAS проекта.Требуются часто правки в проекте на Laravel/ шаблонизатор blade
Нужен опыт в bootstrap не ниже 4,1 и понимание JS jquery, работа с библиотеками
Понимание UI/UX
Работы много, но для тестов есть несколько конкретных несложных задач.
Желательно:
- опыт командной работы с git
- владение PHP на уровне, позволяющем самостоятельно создавать расширения, использовать асинхронность (https://amphp.org/,https://reactphp.org/)
- знание фундаментальных концепций laravel (service container / service provider / etc)
- желательно владение Python / JS (npm/webpack/typescript/etc) / Bash
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужно загрузить характеристики товара из каталога поставщика формат xml. Товары уже загружены на сайт, по id их можно найти. Возможно уже есть такой функционал на битриксе, надо разобраться или показать. Кто уже делал подобное, напишите.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищу человека для создания небольшой платформы по обмену услуг. Логика похожа как на фрилансе, но все гораздо проще. Кратко: Есть профиль заказчика, исполнителя и администратора. Заказчик размещает объявление где указывает параметры объекта. Исполнитель может искать заказы, фильтровать ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно помочь разобраться в чём проблема вывода данных из формы на сайте и понять в чём проблема передачи данных по АПИ. Там всё настроено и должно работать, но не понятно почему не работает (редиректит обратно на главную). ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать модуль системы электронных платежей PayOnline для CMS InSales. Платежный модуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа через PayOnline. Описание требований: 1.Платежныймодуль для выбранной CMS-системы должен обеспечить возможность оплаты сформированного в интернет-магазине заказа ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо разработать сервис разметки данных. Более подробно ознакомиться с требованиями можно в приложенном файле. Цену и сроки обговариваем с каждым разработчиком отдельно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
На сайте [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fremont-kvartir-vladivostok.ru%2F]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] исправить/заменить/убрать медиа-запросы CSS (@media. Сайт на WP Вот ответ техподдержки Яндекса, что нужно пофиксить:Добрый день, Алексей! Данная ситуация связана с тем, что в настоящее время Вебвизор 2.0 не поддерживает медиа-запросы CSS (@media, см. скриншот). ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1300
Суть проблемы изложена в документе ниже. Кого ищу: прямого (без посредников) веб-разработчика для двух крупных задач: 1. Переписать сайт интернет-магазина mff.ru (мягкая мебель) уже с учётом требуемых Доработок (см. ниже). Предпочтительно универсальное решение, например, Битрикс. Либо фреймворк, например, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Добрый день ! Задание состоит из 2 пунктов 1 Сделать возможность в админке загружать подсказки Например если пользователь ввел массаж ему должны быть предложены быть подсказки тайский массаж, lpg массаж и так дале 2 Поправить поиск для Кэшбэка и Промокодов ТЗ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать доработки на PHP проектt, а именно Графики, которые вытягивают информацию из блокчейна и один график из бд(там ларавел + самопиской код) + будут мелкие правки в самом лендинге и лк(не много и не сложные) [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад