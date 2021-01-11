Переносим и-магазин (Yii) на новую CMS/фреймворк. Дорабатываем сайт.

Суть проблемы изложена в документе ниже.

Кого ищу: прямого (без посредников) веб-разработчика для двух крупных задач:

1. Переписать сайт интернет-магазина mff.ru (мягкая мебель) уже с учётом требуемых Доработок (см. ниже).

Предпочтительно универсальное решение, например, Битрикс. Либо фреймворк, например, laravel — смотря,что целесообразнее под наш проект (нужен ваше мнение и грамотная оценка).

2. Доработки полной и мобильной версии.

Сейчас сайт на Yii.

Ниже приведён общий план доработок. Подробное ТЗ – в ПДФ.

Доработка:

— Приоритетное и масштабное:

• Редизайн шапки сайта – в полной и мобильной версии.

• В Корзине добавить функционал онлайн-оплаты заказа.

• В полной версии – заменить/доработать слайдер на Главной.

• В мобильной – добавить этот же слайдер.

• В CMS при создании новой карточки товара добавить возможность закреплять только определённые категории тканей из имеющихся (в ЛС подробнее).

— Также понадобится:

• В мобильной – на Главной странице реализовать прокрутку каждой товарной секции вбок (не вниз, как сейчас).

• Видоизменить кнопки выбора разделов мебели на Главной (вместо простых ссылок добавить кликабельные иконки). В мобильной – они тоже должны прокручиваться вбок.

• Добавить на Главной товарную секцию, аналогично имеющимся.

• Создать новый простой раздел по аналогии с существующим.

Мелкие доработки:

• В мобильной – убрать Главное меню в Подвале (просто выключить).

• Выключить несколько иконок.

• "Спрятать" текстовый блок в нижней части Главной под несколько раскрывающихся спойлеров (в виде кликабельного заголовка с пунктирным подчеркиванием).

• "Оживить" забагованные ссылки на соцсети в Подвале.

• Добавить всплывающее окно "cookie" на Главной.

• Переименовть некоторые кнопки.

Поддержка в плане доработок дизайна будет исполнятся с нашей стороны, в т.ч. с учётом требований разработчика и предоставлением всех материалов.

Обсуждаем ТЗ, оговариваем цену, условия и сроки и приступаем.

Бюджет обозначен для старта разговора. Озвучивайте ваши предложения.

Оплата поэтапно. Этапы определим отдельно. 50 % вначале, остальное когда примем результат и так до конца проекта.

Специалист требуется опытный, с внимательным подходом к делу, готовый заниматься проектом месяц и более.

Ориентировочный срок — до конца февраля.