На сайте [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fremont-kvartir-vladivostok.ru%2F]https://remont-kvartir-vladivostok.ru/[/url] исправить/заменить/убрать медиа-запросы CSS (@media. Сайт на WP Вот ответ техподдержки Яндекса, что нужно пофиксить:Добрый день, Алексей! Данная ситуация связана с тем, что в настоящее время Вебвизор 2.0 не поддерживает медиа-запросы CSS (@media, см. скриншот). ...
Переносим и-магазин (Yii) на новую CMS/фреймворк. Дорабатываем сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проблемы изложена в документе ниже.
Кого ищу: прямого (без посредников) веб-разработчика для двух крупных задач:
1. Переписать сайт интернет-магазина mff.ru (мягкая мебель) уже с учётом требуемых Доработок (см. ниже).
Предпочтительно универсальное решение, например, Битрикс. Либо фреймворк, например, laravel — смотря,что целесообразнее под наш проект (нужен ваше мнение и грамотная оценка).
2. Доработки полной и мобильной версии.
Сейчас сайт на Yii.
Ниже приведён общий план доработок. Подробное ТЗ – в ПДФ.
Доработка:
— Приоритетное и масштабное:
• Редизайн шапки сайта – в полной и мобильной версии.
• В Корзине добавить функционал онлайн-оплаты заказа.
• В полной версии – заменить/доработать слайдер на Главной.
• В мобильной – добавить этот же слайдер.
• В CMS при создании новой карточки товара добавить возможность закреплять только определённые категории тканей из имеющихся (в ЛС подробнее).
— Также понадобится:
• В мобильной – на Главной странице реализовать прокрутку каждой товарной секции вбок (не вниз, как сейчас).
• Видоизменить кнопки выбора разделов мебели на Главной (вместо простых ссылок добавить кликабельные иконки). В мобильной – они тоже должны прокручиваться вбок.
• Добавить на Главной товарную секцию, аналогично имеющимся.
• Создать новый простой раздел по аналогии с существующим.
Мелкие доработки:
• В мобильной – убрать Главное меню в Подвале (просто выключить).
• Выключить несколько иконок.
• "Спрятать" текстовый блок в нижней части Главной под несколько раскрывающихся спойлеров (в виде кликабельного заголовка с пунктирным подчеркиванием).
• "Оживить" забагованные ссылки на соцсети в Подвале.
• Добавить всплывающее окно "cookie" на Главной.
• Переименовть некоторые кнопки.
Поддержка в плане доработок дизайна будет исполнятся с нашей стороны, в т.ч. с учётом требований разработчика и предоставлением всех материалов.
Обсуждаем ТЗ, оговариваем цену, условия и сроки и приступаем.
Бюджет обозначен для старта разговора. Озвучивайте ваши предложения.
Оплата поэтапно. Этапы определим отдельно. 50 % вначале, остальное когда примем результат и так до конца проекта.
Специалист требуется опытный, с внимательным подходом к делу, готовый заниматься проектом месяц и более.
Ориентировочный срок — до конца февраля.
- Похожие заказы
- $7Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Добрый день ! Задание состоит из 2 пунктов 1 Сделать возможность в админке загружать подсказки Например если пользователь ввел массаж ему должны быть предложены быть подсказки тайский массаж, lpg массаж и так дале 2 Поправить поиск для Кэшбэка и Промокодов ТЗ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать доработки на PHP проектt, а именно Графики, которые вытягивают информацию из блокчейна и один график из бд(там ларавел + самопиской код) + будут мелкие правки в самом лендинге и лк(не много и не сложные) [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5g_CD8cUb1kF-EprroAWNWuJbDkbVv88aR7LTRNP6E/edit?usp=sharing[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Когда я прописываю логин и пароль на сайте, и если они верные то сайт просто падает и постоянно отображает только белый фон. Сайт написан на движке DLE.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно "подправить" примитивно-элементарный веб-ресурс... Сайт состоит из страниц карты: OSM, спутник Гугл + слой публичной кадастровой карты Украины. На каждую страницу карты "подтягиваются" точки из соответствующего файла - Файл.js Задача состоит в том, чтобы добиться на этой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Забыл пароль к старому инстаграм аккаутну, сейчас он мне он нужен. Доступа к номеру телефона тоже нету, тк сменил его очень давно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка личного кабинета на Wordpress Основная идея зачем нужен личный кабинет – предоставление контента для конкретных пользователей, которые оплатили подписку. После регистрации (или в процессе регистрации по согласованию с Заказчиком) пользователю предлагается на выбор приобрести программу ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется порядка 4000 единиц оборудования с уникальным кодом. Необходимо подобрать веб-решение (или разработать с нуля своё) с базой данных и поиском по ней. База данных должна содержать уникальные записи о каждой позиции. Предварительно поля нужны следующие: [list][*]уникальный код;[*]наименование;[*]12 текстовых ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен парсер. Работающий по расписанию. Парсить нужно с нескольких сайтов. Плюс возможность редактировать полученные данные. И подсчет средней ценыВеб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ кратко: 1. ТОЛЬКО Frontend часть С НУЛЯ! Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts 2. Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад