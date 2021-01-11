Личный кабинет на Wordpress

Требуется разработка личного кабинета на Wordpress

Основная идея зачем нужен личный кабинет – предоставление контента для конкретных пользователей, которые оплатили подписку.

После регистрации (или в процессе регистрации по согласованию с Заказчиком) пользователю предлагается на выбор приобрести программу или несколько программ:

- Программа 1

- Программа 2 (Для каждого юзера будет индивидуальная таблица. То есть будет пул пользователей в админке и админ будет каждому пользователю таблицу размещать)

- Программа 3

- Общая программа (содержащая все 3 программы)

Оплатив одну или несколько программ у пользователя появляется в личном кабинете информация, которую добавляет администратор сайта только по оплаченной программе.

Пользователь оплачивает одну или несколько программ на 30 дней. По истечении 30 дней доступ становится невозможным. За 7 дней присылается уведомление для пользователя об оплате еще на 30 дней доступа.

После оплаты в автоматическом режиме пользователю открывается/продляется доступ.

Условия: Оплата! Поэтапная за каждый выполненный этап. Яндекс Деньги. Тиньков. Вебмани. Сбер.

Что нужно указать в заявке:

1. Кодовое слово: "Я люблю Wordpress"

2. Цена за 1 час.

3. Делали ли вы схожую работу?

4. Согласие на условия работы