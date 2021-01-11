Apple Bisines Chat вывести иконку для посетителей сайта на YII2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1081 просмотр
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Сайт pravilopareto.ru

требуется для всех устройств с IOS выводить иконку apple в шапке, футере и контактах. Схематичный макет во вложении. 

Документация тут https://developer.apple.com/documentation/businesschat/adding_a_business_chat_button_to_your_website

3 года назад
20na80
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад