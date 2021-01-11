[list=1][*]Так как артикулы в опте и в рознице будут одинаковые, то когда с розничного каталога заказы падают на почту, то они (розничные позиции) пусть выделяются другим цветом. (заливка зеленым цветом всей строки)[*]На сайте в розничном ...
Apple Bisines Chat вывести иконку для посетителей сайта на YII2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт pravilopareto.ru
требуется для всех устройств с IOS выводить иконку apple в шапке, футере и контактах. Схематичный макет во вложении.
Документация тут https://developer.apple.com/documentation/businesschat/adding_a_business_chat_button_to_your_website
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