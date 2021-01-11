Нужно помочь написать php скрипт приема http уведомлений о переводе по счету qiwi. Есть документация [url=https://developer.qiwi.com/ru/p2p-payments/#notifications_auth]https://developer.qiwi.com/ru/p2p-payments/#notifications_auth[/url] . Бюджет 50 руб.
Разработать новый функционал для маркетплейса (React + Node.js)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на создание нового функционала для маркетплейса.
Ищем специалиста в технологии React + node.js
Базовое описание проекта: https://docs.google.com/document/d/1IjjH4e2XoOUPstP-9WSI_75L7ILzSp8hS3NyxK0Vni8/edit
Прикрепляю Бизнес анализ.
Рассматриваются только кандидаты изучившие ТЗ. В ответе на заявку сразу пишите вашу оценку проекта.
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