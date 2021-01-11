Разработать новый функционал для маркетплейса (React + Node.js)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки906 просмотров
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Проект на создание нового функционала для маркетплейса.

Ищем специалиста в технологии React + node.js

Базовое описание проекта: https://docs.google.com/document/d/1IjjH4e2XoOUPstP-9WSI_75L7ILzSp8hS3NyxK0Vni8/edit 

Прикрепляю Бизнес анализ.

Рассматриваются только кандидаты изучившие ТЗ. В ответе на заявку сразу пишите вашу оценку проекта.

React
3 года назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад