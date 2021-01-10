Ищу удаленного программиста для внедрения на мой личный проект hkcinema.ru разнообразных фишек разной степени сложности. Сайт не на каком-то фреймворке, самописный, PHP/MySQL/Python/ExtJS и писался в разное время (с 2000 года) разными людьми. Интересует долгосрочное (будет ...
Доработать сайт по вызову водителя , создан самописной CMS на php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую
Пожалуйста внимательно прочитайте ТЗ
Создан сайт на PHP для вызова водителя, сайт написан на самописной CMS на php идея сайта вызвать водителя по выбору то есть водитель предлагает свою цену за услугу , а клиент соответственно выбирает из многих предложений ,нужно доработать:
1.Дизайн блока предложений и заказов как для водителя так и для клиента,(там дизайн с ценами от водителей, также дизайн где водителя видят заказы , также корректный просмотр адреса от гугл карты )
2.Изменить систему оплаты для водителей он сейчас привязан к Яндекс деньги, нужно изменить к местному банку и через местный компанию по приему платеже в интернете (там есть готовые плагины нужно подключить , также изменить баланс водителя он сейчас отображается в рублях нужно переделать в тенге)
3.Убрать некоторые параметры для регистрации водителя , также в случае потерий пароля изменить систему восстановления и регистрации в целом сейчас то через почту нужно переделать через смс цифр можно на twilio.com или что вы предложите
4.Изменить фонывый дизайн сайта со стороны клиента и со стороны водителя (только цвет фона надо изменить что бы было более приятно посетителю сайта"клиенту" также "водителю"
5.В целом задача сайта как можно больше создать постоянных клиентов , нужно сделать на блоке со стороны клиента указатель к действию сохранить данный сайт в закладках , как вариант как клиент выберет своего водителя и сразу же призвать к действию сохранить сайт в закладках , что бы не потерять сайт
6.Переделать админку , там есть все моменты связанные с цифрами и статистикой также данными о водителях , но не читабельно и не понятно сделать эти данные простыми для чтение , также если есть возможность сделать графики прироста всех показателей
7.Возможность со стороны клиента видит сколько водителей готовы обслужить его заказ , сколько водителей онлайн прямо сейчас готовы взять заказ (на главном блоке сайта)
8.Есть моменты блокировки водителя нужно убрать блокировку что бы водитель смог посещать сайт но не смог брать заказы,также еще пару моментов исправить .
Пункты 1,4,6 изменение дизайна сайта
Если сможете по тестить сайт либо сделать полный аудит тоже приветствуется договоримся отдельно. В целом интересует долгосрочное
сотрудничество
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