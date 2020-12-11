sharibbekm

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- Контекстная реклама12 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую Консультация по открытию ИП РФ Помощь при сборе документов со стороны гражданина РК. Выбор налогового режима. Дальнейшее в видение ИП сдача налоговой отчетности.Бухгалтерские услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
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Дизайн сайта готов ,если работаете на Python django то вообще лучше. Детали обговорим. Для клиента 1.Указать свое местоположение (геолокация сразу же определить город или же написать адрес в городе ) ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Всех приветствую прошу вас внимательно прочитать ТЗ Идея сайта вызвать водителя по выбору то есть водитель предлагает свою цену за услугу , а клиент соответственно выбирает из многих предложений Доработать сайт ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Всех приветствую Пожалуйста внимательно прочитайте ТЗ Создан сайт на PHP для вызова водителя, сайт написан на самописной CMS на php идея сайта вызвать водителя по выбору то есть водитель предлагает свою ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Прошу всех внимательно ознакомиться с описанием (ТЗ) Нужно создать готовые либо шаблонные, интернет-магазин на самые разные виды бизнеса. Создание магазина за малый бюджет в основном идет за счет готовых модулей , т.е если ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад