Нужен сайт, по структуре, похожий на сайт объявлений "Юла". То есть с возможностью, после регистрации, пользователя, размещать в выбранном тематическом разделе информацию и фотографии. (временного ограничения размещения информации не нужно). Но, нужна опция -устанавливать и ...
Доработать сайт и изменить дизайн для вызова водителя (то не такси)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую прошу вас внимательно прочитать ТЗ
Идея сайта вызвать водителя по выбору то есть водитель предлагает свою цену за услугу , а клиент соответственно выбирает из многих предложений
Доработать сайт и изменить дизайн для вызова водителя (то не такси), создан на php без CMS
1."Самое главное" Полностью переделать дизайн сайта (со стороны клиента ,водителя и админа)
2.Изменить систему оплаты для водителей он сейчас привязан к Яндекс деньги, нужно изменить к местному банку и через местный компанию по приему платеже в интернете (там есть готовые плагины нужно подключить), также переделать внутреннюю волюту для водителей в тенге сейчас он в рублях .
3.Убрать некоторые параметры для регистрации водителя , также в случае потерий пароля изменить систему восстановления и регистрации в целом сейчас то через почту нужно переделать через смс цифр можно на twilio.com или что вы предложите, дополнительно со стороны водителя нужно убрать некоторые ограничение(блокировка водителя) а также убрать некоторые данные для регистрации (Отчество и фамилия также город рождения итд)
4.В целом задача сайта как можно больше создать постоянных клиентов , нужно сделать на блоке со стороны клиента указатель к действию сохранить данный сайт в закладках , например: как клиент выберет своего водителя и сразу же призвать к действию сохранить сайт в закладках ,что бы не потерять сайт.
5.Возможность со стороны клиента видит сколько водителей готовы обслужить его заказ , сколько водителей онлайн прямо сейчас готовы взять заказ (на главном блоке сайта)
6.Нужно будет проверить все процессы на баги и ошибки так же сделать полный аудит работы сайты , еще проверить пропускную способность сайта если есть необходимость расширим хост
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