Всех приветствую прошу вас внимательно прочитать ТЗ

Идея сайта вызвать водителя по выбору то есть водитель предлагает свою цену за услугу , а клиент соответственно выбирает из многих предложений

Доработать сайт и изменить дизайн для вызова водителя (то не такси), создан на php без CMS

1."Самое главное" Полностью переделать дизайн сайта (со стороны клиента ,водителя и админа)

2.Изменить систему оплаты для водителей он сейчас привязан к Яндекс деньги, нужно изменить к местному банку и через местный компанию по приему платеже в интернете (там есть готовые плагины нужно подключить), также переделать внутреннюю волюту для водителей в тенге сейчас он в рублях .

3.Убрать некоторые параметры для регистрации водителя , также в случае потерий пароля изменить систему восстановления и регистрации в целом сейчас то через почту нужно переделать через смс цифр можно на twilio.com или что вы предложите, дополнительно со стороны водителя нужно убрать некоторые ограничение(блокировка водителя) а также убрать некоторые данные для регистрации (Отчество и фамилия также город рождения итд)

4.В целом задача сайта как можно больше создать постоянных клиентов , нужно сделать на блоке со стороны клиента указатель к действию сохранить данный сайт в закладках , например: как клиент выберет своего водителя и сразу же призвать к действию сохранить сайт в закладках ,что бы не потерять сайт.

5.Возможность со стороны клиента видит сколько водителей готовы обслужить его заказ , сколько водителей онлайн прямо сейчас готовы взять заказ (на главном блоке сайта)

6.Нужно будет проверить все процессы на баги и ошибки так же сделать полный аудит работы сайты , еще проверить пропускную способность сайта если есть необходимость расширим хост