VUE.js программист

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки1383 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен опытный VUE програмист доделать фронт проекта.

Бэка на ларавель

Программист нужен высокого уровня

Задача - поставить новый дизайн на старый сайт + местами доработать и расширить функционал.

Работа по договору

Для граждан РФ

Оставляйте ТЕЛЕГРАМ

3 года назад
Ye-riia
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
  • Похожие заказы

  • Разработать онлайн сервис аренды парковочных мест в связке с Битрикс24

    Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать несколько несложных сайтов

    Добрый день! Необходимо создать несколько несложных сайтов под ключ. Цель сайта ознакомление с услугами и получение звонка от клиента. Сайт для бюро переводов. Ждем примеры работ, стоимость и сроки. С уважением.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт по поднятию уникальности текста

    сайт по поднятию уникальности текста, яркий пример на который хочется быть похожим антиплагиат фокс анфокс ру- все те же функции, красивый дизайн, проверка по тем системам как у них, суть сервиса- загружается ворд документ текстовый ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт по онлайн курсам

    Требуется разработать портал по онлайн курсам. 1. С личным кабинетом потенциального ученика (ищет курсы) - может оставлять отзывы по курсу (обязательно загрузка скана чека об оплате, а также № и дата заказа в онлайн курсе) + поставить ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка Landig Page на Bootstrap

    Необходимо сверстать адаптивный Landig Page на bootstrap 4-5 из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная).  Т.к это Landig Page, необходимо добавить визуальных эффектов: плавная прокрутка, плавный переход к блокам, эффект появления заголовков во время прокрутки ...

    Bootstrap
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка скандинавского аукциона

    Желателен опыт работы в разработке подобных проектов. Если у вас есть опыт, то приветствуются предложения по улучшению и изменению концепции аукциона. Саму концепцию с перечнем основных особенностей можно прочитать здесь --&gt; https://docs.google.com/document/d/1Krl6okDF_hUYXFbWBFFTTwScdGrTXYVtRKLVZNsXyjs/edit?usp=sharing Интересуют сроки реализации проекта, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт онлайн-курса

    Здравствуйте. Нужен сайт для онлайн-курса. Занимаюсь макияжем. Сейчас успешно провожу обучения офлайн. Начинаю выходить в онлайн. Нужна быстрая оплата (для всех стран СНГ), чтобы сразу приходило письмо с доступом на курс. Соответственно место, где будут ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    3 года назад