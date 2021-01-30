VUE.js программист

Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный VUE програмист доделать фронт проекта.
Бэка на ларавель
Программист нужен высокого уровня
Задача - поставить новый дизайн на старый сайт + местами доработать и расширить функционал.
Работа по договору
Для граждан РФ
Оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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