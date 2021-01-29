Разработка скандинавского аукциона

Желателен опыт работы в разработке подобных проектов. Если у вас есть опыт, то приветствуются предложения по улучшению и изменению концепции аукциона.

Саму концепцию с перечнем основных особенностей можно прочитать здесь --> https://docs.google.com/document/d/1Krl6okDF_hUYXFbWBFFTTwScdGrTXYVtRKLVZNsXyjs/edit?usp=sharing

Интересуют сроки реализации проекта, примерная стоимость и возможные способы оплаты.