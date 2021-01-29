Разработка скандинавского аукциона

Требуется внести правки на сайте сделанном на 1С битрикс. Док скину кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желателен опыт работы в разработке подобных проектов. Если у вас есть опыт, то приветствуются предложения по улучшению и изменению концепции аукциона.
Саму концепцию с перечнем основных особенностей можно прочитать здесь --> https://docs.google.com/document/d/1Krl6okDF_hUYXFbWBFFTTwScdGrTXYVtRKLVZNsXyjs/edit?usp=sharing
Интересуют сроки реализации проекта, примерная стоимость и возможные способы оплаты.
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