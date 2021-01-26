Правки на сайте 1С Битрикс

Найти иностранный сайт ( Англии, Италии и тд ) с похожими моделями как у нашего Производства сделать копию на русском языке. Сайт продающий_ инста meb.lux надо с ней интегрировать
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Требуется внести правки на сайте сделанном на 1С битрикс.
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