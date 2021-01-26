Создать сайт визитка с личным кабинетом

Добрый день! Меня интересует создание сайта на WordPress для сдачи жилья в аренду в Черногории. 2 языка - Рус, Англ 10-15 страниц Слайдер на главной странице У меня есть 8 обьектов на данный момент, планирую добавить еще около 25 апартаментов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О сервисе
MyTag - электронная визитка работающая в паре с nfc tags
Суть заказа.
Следать готовый к работе сайт.
Информация о компании
«MyTag» электронные визитки на базе nfc.
Быстрый обмен личными данными
Цель сайта
Быстрый и удобный обмен контактными данными на смартфонах посредством передачи своей личной ссылки.
собственного сайта-нет
https://navomu.com/ сайт конкурента – наглядный пример ,но убогий дизайн и мало кнопок.
Примерная структура:
Главная стр. –окно регистрации/авторизации
Если пользователь авторизован – его профиль.
Профиль:
Ф.И.О. дата рождения, аватар, e-mail, основной номер телефона, сайт, о себе(компании), редактировать, добавить данные.
Сохранить/добавить контакт (т.к основная группа пользователей пользоваться мобильными версиями сайта – эта кнопка автоматически создает контакт в записную книгу телефона со всеми данными пользователя)
Просмотр посещений профиля (если пользователь авторизован на сайте – отображается «имя фамилия аватар,дата,время». Если не авторизован – «неизвестный пользователь, дата, время».
Кнопки соц сетей-
по возможности должны открывать нужное приложение (если оно есть на смартфоне)
можно задавать им свое название
Количество добавляемых кнопок не должно сильно ограничиваться. (к примеру я хочу добавить свой инст и 2-3 рабочих)
Соц сети:
вк, инстаграмм , твиттер, тикток, ютуб, фейсбук, одноклассники, ватсап, телеграм, вайбер, скайп, спотифай (плейлисты,подборки),ютуб мьюзик (плейлисты,подборки),профиль на фл(фриланс), твич и т.д.
Кнопки с геоданными (адрес и метка на карте(желательно с предложением проложить маршрут) ,2гис ,яндекс отзывы, гугл отзывы и другие актуальные сервисы с отзывами для общепита или других организаций и т.д.
Так же кнопки для оплаты по мобильному банку(сбербанк,тинькоф,втб,альфабанк) суть кнопки в том что человек заранее вводит реквизит для перевода(номер телефона или номер карты). Для примера. При нажатии на кнопку сбербанка автоматически переходит в сообщения 900 с текстом «перевод *реквезит *» или переходит в приложение банка с введенными данными получателя.
Пример с тиньковым есть на сайте конкурента.
Минимальное разрешение и устройства отображения
Универсальное решение для главной стр. Для стр «визитка» упор на мобильные устройства (с чипом NFC) айфон 7 и выше. Андройд устройства.
Нужна ли мобильная версия?
Да
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Возможность кастомизация своего профиля на стр «визитка» (изменение цвета фона, изменение цвета профиля)
Специальные возможности:
Заранее создавать ссылку пустышку для пользователя. После регистрации по которой ссылка закрепляется за пользователем.
Пример *сайт*.ru/ffgrea – сылка пустышка
Пользователь переходит по ней- попадает на окно регистрации- после регистрации это становится ссылка на его прифиль.
Безопасность.
Данные пользователей максимально защитить ,предотвратить заранее извлечения базы данных о пользователях.
Дополнительно.
Привязать домен и т.д
По итогу должен получить готовый функциональный сайт который сможет держать 5тыс и боее пользователей ,с возможностью дальнейшего расширения или доработки
На рассылки не отвечаю.
Скорее всего заказ будет отдан по принципу аукциона.
На бюджет и срок не обращать внимание.
Рассматриваю ваши предложения
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