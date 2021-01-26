Создать сайт визитка с личным кабинетом

О сервисе

MyTag - электронная визитка работающая в паре с nfc tags

Суть заказа.

Следать готовый к работе сайт.

Информация о компании

«MyTag» электронные визитки на базе nfc.

Быстрый обмен личными данными

Цель сайта

Быстрый и удобный обмен контактными данными на смартфонах посредством передачи своей личной ссылки.

собственного сайта-нет

https://navomu.com/ сайт конкурента – наглядный пример ,но убогий дизайн и мало кнопок.

Примерная структура:

Главная стр. –окно регистрации/авторизации

Если пользователь авторизован – его профиль.

Профиль:

Ф.И.О. дата рождения, аватар, e-mail, основной номер телефона, сайт, о себе(компании), редактировать, добавить данные.

Сохранить/добавить контакт (т.к основная группа пользователей пользоваться мобильными версиями сайта – эта кнопка автоматически создает контакт в записную книгу телефона со всеми данными пользователя)

Просмотр посещений профиля (если пользователь авторизован на сайте – отображается «имя фамилия аватар,дата,время». Если не авторизован – «неизвестный пользователь, дата, время».

Кнопки соц сетей-

по возможности должны открывать нужное приложение (если оно есть на смартфоне)

можно задавать им свое название

Количество добавляемых кнопок не должно сильно ограничиваться. (к примеру я хочу добавить свой инст и 2-3 рабочих)

Соц сети:

вк, инстаграмм , твиттер, тикток, ютуб, фейсбук, одноклассники, ватсап, телеграм, вайбер, скайп, спотифай (плейлисты,подборки),ютуб мьюзик (плейлисты,подборки),профиль на фл(фриланс), твич и т.д.

Кнопки с геоданными (адрес и метка на карте(желательно с предложением проложить маршрут) ,2гис ,яндекс отзывы, гугл отзывы и другие актуальные сервисы с отзывами для общепита или других организаций и т.д.

Так же кнопки для оплаты по мобильному банку(сбербанк,тинькоф,втб,альфабанк) суть кнопки в том что человек заранее вводит реквизит для перевода(номер телефона или номер карты). Для примера. При нажатии на кнопку сбербанка автоматически переходит в сообщения 900 с текстом «перевод *реквезит *» или переходит в приложение банка с введенными данными получателя.

Пример с тиньковым есть на сайте конкурента.

Минимальное разрешение и устройства отображения

Универсальное решение для главной стр. Для стр «визитка» упор на мобильные устройства (с чипом NFC) айфон 7 и выше. Андройд устройства.

Нужна ли мобильная версия?

Да

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Возможность кастомизация своего профиля на стр «визитка» (изменение цвета фона, изменение цвета профиля)

Специальные возможности:

Заранее создавать ссылку пустышку для пользователя. После регистрации по которой ссылка закрепляется за пользователем.

Пример *сайт*.ru/ffgrea – сылка пустышка

Пользователь переходит по ней- попадает на окно регистрации- после регистрации это становится ссылка на его прифиль.

Безопасность.

Данные пользователей максимально защитить ,предотвратить заранее извлечения базы данных о пользователях.

Дополнительно.

Привязать домен и т.д

По итогу должен получить готовый функциональный сайт который сможет держать 5тыс и боее пользователей ,с возможностью дальнейшего расширения или доработки

На рассылки не отвечаю.

Скорее всего заказ будет отдан по принципу аукциона.

На бюджет и срок не обращать внимание.

Рассматриваю ваши предложения