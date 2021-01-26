Нужно сделать сайт, с самым на простейшим дизайном. Только мобильная версия. Первая часть. На главной только список марок и моделей авто и поле для ввода текста. Вторая часть. Админка с выводом всего что натыкали юзеры. Прошу указывать обязательно ...
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необходимо создать сайт на котором кандидаты на вакансию в компании будут проходить некоторые тесты.сами тесты уже созданы на платформе компании.созданый сайт должен подключатся к платформе компании и брать от туда необходимые тесты
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