Верстка и натяжка сайта по готовому дизайну на шаблон-основу

Добрый день.

Нужна доверстка и натяжка на wordpress+woocommerce сайта по готовому дизайну.

Есть купленный шаблон, уже установлен на вордпресс и готов к работе:

https://sindsen.mein-projekt-live.de/

Сам шаблон на сайте разработчика:

https://preview.themeforest.net/item/basel-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/14906749

Есть дизайн, основанный на этом шаблоне, предоставлю после старта в PSD:

- главная;

- каталог;

- страница товара;

- о нас;

- новости;

- страница новости;

- контакты;

- 404

Как видно из дизайна, большая часть работ - донастройка шаблона в админке под вид дизайна (цвета, шрифты и тд). Также есть более уникальные страницы, их нужно сверстать и натянуть с помощью плагина ACF. Вроде все.

Требования к вам:

- валидный быстрый семантический код, желательно на sass + БЭМ (насколько это возможно на текущем гибриде верстки и шаблона);

- сдача в срок и следование договоренностям;

- опыт работы с вордпрессом и вукомерсом;

- желание работать по подобным проектам и далее, всегда есть работа.

В заявке прошу указать:

- примеры своих работ, чтобы можно было посмотреть качество кода (картинка не интересна, интересна верстка);

- стоимость работ и сроки.

На количество отзывов не смотрю, поэтому, новички с хорошим портфолио также в приоритете.

Заявки без сроков, стоимости, портфолио или из пары слов "пишите, договоримся" рассматривать не буду. В лс напишу сам, если будет интересна ваша заявка, спамить тоже не нужно.

Давайте ценить время друг друга :)