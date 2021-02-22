Добрый день. Нужна верстка и натяжка на wordpress сайта по готовому дизайну. Страницы для верстки прикрепил ниже, предоставлю после старта в PSD: - главная; - О нас; - проекты; - каталог; - страница каталога; - вакансии; - страница вакансии; - страница новости; - контакты; - 404 Как видно ...
Верстка и натяжка сайта по готовому дизайну на шаблон-основу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужна доверстка и натяжка на wordpress+woocommerce сайта по готовому дизайну.
Есть купленный шаблон, уже установлен на вордпресс и готов к работе:
https://sindsen.mein-projekt-live.de/
Сам шаблон на сайте разработчика:
https://preview.themeforest.net/item/basel-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/14906749
Есть дизайн, основанный на этом шаблоне, предоставлю после старта в PSD:
- главная;
- каталог;
- страница товара;
- о нас;
- новости;
- страница новости;
- контакты;
- 404
Как видно из дизайна, большая часть работ - донастройка шаблона в админке под вид дизайна (цвета, шрифты и тд). Также есть более уникальные страницы, их нужно сверстать и натянуть с помощью плагина ACF. Вроде все.
Требования к вам:
- валидный быстрый семантический код, желательно на sass + БЭМ (насколько это возможно на текущем гибриде верстки и шаблона);
- сдача в срок и следование договоренностям;
- опыт работы с вордпрессом и вукомерсом;
- желание работать по подобным проектам и далее, всегда есть работа.
В заявке прошу указать:
- примеры своих работ, чтобы можно было посмотреть качество кода (картинка не интересна, интересна верстка);
- стоимость работ и сроки.
На количество отзывов не смотрю, поэтому, новички с хорошим портфолио также в приоритете.
Заявки без сроков, стоимости, портфолио или из пары слов "пишите, договоримся" рассматривать не буду. В лс напишу сам, если будет интересна ваша заявка, спамить тоже не нужно.
Давайте ценить время друг друга :)
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