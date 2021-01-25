Создать конверсионный лендинг

$92
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок809 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо создать лендинг пейдж для продажи проектора. Нужен специалист с опытом создания конверсионных сайтов. Эстетика + конверсия - вот что мне нужно. Сайт должен быть адаптивным. Делаете упор больше на мобильную версию, так как трафик будет идти с Инстаграм. 

Текст, как и обязательные структурные блоки предоставлю. Сроки разработки - 5-6 дней, с учетом возможных правок. За сорванные сроки оплату не провожу + отрицательный отзыв в копилку. Уважайте свое и чужое время.

3 года назад
sar94
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад