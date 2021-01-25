Создать конверсионный лендинг

Здравствуйте. Необходимо создать лендинг пейдж для продажи проектора. Нужен специалист с опытом создания конверсионных сайтов. Эстетика + конверсия - вот что мне нужно. Сайт должен быть адаптивным. Делаете упор больше на мобильную версию, так как трафик будет идти с Инстаграм.

Текст, как и обязательные структурные блоки предоставлю. Сроки разработки - 5-6 дней, с учетом возможных правок. За сорванные сроки оплату не провожу + отрицательный отзыв в копилку. Уважайте свое и чужое время.