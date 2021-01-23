Торговая площадка - Steam API + P2P транзакции

Привет, Мы хотели бы найти фрилансера, который сможет сделать торговую площадку - на этой торговой площадке будут скины для игр CSGO и Rust с платформы Steam. Что нужно сделать, так это создать Steam API, который принимает фактические цены, изображения и данные для скинов с сайта Steam (пример сайта, на котором есть все данные из Steam, которые можно использовать на сайте, чтобы сделать его законным: csgo.steamanalyst.com , steamapis.com). Если возникнут проблемы с программированием Steam API, мы можем купить Steam API с внешнего сайта. Самым важным на сайте будет возможность для пользователей (авторизоваться через платформу Steam) делать предложения о продаже и покупке скинов из таких игр, как CSGO и Rust. И самое главное в этом проекте - запрограммировать P2P торговлю (peer to peer). Если это' Непонятно. Я призываю вас позаботиться об этом решении и ознакомиться с ним. Это «должно быть», и эту часть страницы мы не можем купить на других сайтах. Кроме того, мы хотим, чтобы статистика проданных товаров на нашем сайте была видна пользователям (цена и дата продажи). Платежи, которые должны быть на нашем сайте: G2Pay, карта Pay Safe, традиционные банковские переводы и, возможно, PayPal. Описание выше является основной целью сайта. Страница, которую мы хотим, должна быть похожа на такие страницы, как: waxpeer.com, csgofloat.com, buff.163.com. Пожалуйста, загляните на этот сайт, чтобы узнать, о чем мы говорим в этом проекте - основные функции на этих сайтах такие же, как я ожидаю, плюс некоторые изменения и некоторые новые параметры на моем сайте (я предоставлю файлы с подробностями в частном порядке. чаты). Также есть идеи, как этот сайт должен выглядеть (ничего сложного) и визуальная схема кнопок на планируемом сайте. Домен, сервер и другие расходы (например, ключ Steam API с внешнего сайта) мы можем позаботиться, если не будет другого варианта. У нас нет документации по API, но предложенные ниже сайты имеют ее на своих сайтах, открытых для всех. Мы заинтересованы в том, чтобы передать этот проект одному человеку, который сделает полный стек. Если нет предложений о полном стеке, мы, конечно, рассмотрим возможность нанять кого-то только для бэкэнда, а затем для фронтенда. Мы думаем, что это интересный проект, поэтому мы надеемся, что кто-нибудь сможет создать такой сайт. У нас нет документации по API, но предложенные ниже сайты имеют ее на своих сайтах, открытых для всех. Мы заинтересованы в том, чтобы передать этот проект одному человеку, который сделает полный стек. Если нет предложений о полном стеке, мы, конечно, рассмотрим возможность нанять кого-то только для бэкэнда, а затем для фронтенда. Мы думаем, что это интересный проект, поэтому мы надеемся, что кто-нибудь сможет создать такой сайт. У нас нет документации по API, но предложенные ниже сайты имеют ее на своих сайтах, открытых для всех. Мы заинтересованы в том, чтобы передать этот проект одному человеку, который сделает полный стек. Если нет предложений о полном стеке, мы, конечно, рассмотрим возможность нанять кого-то только для бэкэнда, а затем для фронтенда. Мы думаем, что это интересный проект, поэтому мы надеемся, что кто-нибудь сможет создать такой сайт.