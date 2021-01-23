Система бронирования услуг для фотостудии под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок1770 просмотров
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Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии

Первичное ТЗ в прикрепленном файле (более подробное)

Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии

Основные моменты:

• Календарь, когда можно визуально видеть брони, уже занятые места, свободные, так же выбирать часы и видеть сумму, смотреть разные залы – это уже закрепилось на рынке, как стандарт

• Привязка системы оплаты (прием оплат картой онлайн)

• Админ. панель для сотрудника студии

• Минимальная статистика на старте (кол-во броней, сумм, загрузка студии)

• Синхронизация с Google.Calendar

Бонусом будет, если вы из Москвы (необязательно)

Срочность отсутствует, можем начать позже

Бюджет первичный до 50 тыс рублей, по точному ТЗ уже корректируем или урезаем функционал

3 года назад
mindofdead
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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