mindofdead

Антон выполнил работу очень качественно, так же внес необходимые правки и был всегда на связи. Единственное - сорвал сроки, дважды просил перенести. Недооценил время на задачу и начал не сразу. Надеюсь это разовая проблема с именно с моим заказом. Если готовы контролировать сроки - то результат вам понравится. Рекомендую к работе.