mindofdead

Алексей mindofdead

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Система бронирования услуг для фотостудии под ключ

    Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии Первичное ТЗ в прикрепленном файле (более подробное) Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube

    Привет. Нам нужен монтажер - смонтировать шесть видео в Youtube блог (материал подготовлен) Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж, грим). В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. Передаю видео и готовую ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание обложки (картинка) для видео на Youtube

    $3

    Привет. Требуется сделать 1 обложку для 1 видео Прошу прощения. Мне пришлось пересоздать проект, так как начали огромным потоком откликаться целые студии и просить по 5-10 тысяч рублей за 1 картинку и ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube

    Привет. Я нахожусь в поиске человека, который будет монтировать ролики для моего канала на ютубе. Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж) В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. ...

    Видеомонтаж49 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка шаблона интернет-магазина + поддержка

    $500

    Здравствуйте Ищу команду людей или талантливого одиночку, который способен изменить стандартный шаблон движка интернет-магазина (движок cs-cart, а референс того что хочется http://clck.ru/4L1me). Либо помочь выбрать платный шаблон (покупка с моей стороны) и ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

a2k-story
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$13
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube
Заказчик с чётко поставленным ТЗ и с предоставленной большой творческой свободой. Остается на связи, поправки - по делу, к работе рекомендую...
Антон выполнил работу очень качественно, так же внес необходимые правки и был всегда на связи. Единственное - сорвал сроки, дважды просил перенести. Недооценил время на задачу и начал не сразу. Надеюсь это разовая проблема с именно с моим заказом. Если готовы контролировать сроки - то результат вам понравится. Рекомендую к работе.
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