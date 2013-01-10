mindofdead

Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии Первичное ТЗ в прикрепленном файле (более подробное) Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной ...
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад
Привет. Нам нужен монтажер - смонтировать шесть видео в Youtube блог (материал подготовлен) Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж, грим). В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. Передаю видео и готовую ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $3
Привет. Требуется сделать 1 обложку для 1 видео Прошу прощения. Мне пришлось пересоздать проект, так как начали огромным потоком откликаться целые студии и просить по 5-10 тысяч рублей за 1 картинку и ...Баннеры14 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет. Требуется сделать 1 обложку для 1 видео Ищу человека, который сделает обложку к видео на Youtube (превью в формате картинки, не видео), формат 1920на1080, не более 2 мб ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет. Я нахожусь в поиске человека, который будет монтировать ролики для моего канала на ютубе. Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж) В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. ...Видеомонтаж49 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Здравствуйте Ищу команду людей или талантливого одиночку, который способен изменить стандартный шаблон движка интернет-магазина (движок cs-cart, а референс того что хочется http://clck.ru/4L1me). Либо помочь выбрать платный шаблон (покупка с моей стороны) и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад