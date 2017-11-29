Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube

Привет. Нам нужен монтажер - смонтировать шесть видео в Youtube блог (материал подготовлен)

Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж, грим). В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. Передаю видео и готовую звуковую дорожку, либо видео с уже замененной дорожкой

Среднее время готового ролика - 12 минут. Стремимся к 7-10 минут

Выпускаем 2 видео в неделю, хотим выпускать 3 плюс открыть влоговый канал, поэтому вы нам и нужны - не справляемся

На монтаж каждого готового ролика будет 2-3 дня (итого 2-3 недели максимум на весь проект). Сырой материал в среднем 30-40 минут (4-6 гб)

Обработка практически не нужна - немного контраста, поправить баланс белого, накинуть резкость. Основная задача - вырезать все косяки, экания, пустоты без полезного действия. Склейка может быть и зумом, и без. Не принципиально, так как в таких блогах это допустимо. Морфкатов не требуется :) Так же нужно кинуть сверху фоновую музыку из бесплатной библиотеки Youtube (основная подборка у нас есть, покажем, в каком стиле нужно)

Изредка вставить вставку с юмором или мемом (аля "Вот это поворот!") , причем действительно редко, аудитория не детская, формат блога не развлекательный. Но автор блога девушка с юмором и хорошей мимикой, поэтому иногда эффект стоит усилить.

Есть готовые шаблоны вставок (подписка косметики, ссылка на инстаграм и тд, все выдается). Есть подробная инструкция с картинками и ссылками на примеры.

Примеры видео, что нужно и нам - https://goo.gl/T7z418 (4 видео ролика ссылками на Youtube)

Бюджет на ролик 700-800 рублей. Больше - обсуждаемо если будет что-то лучше скучной нарезки. На длинных роликах доплата.

Присылайте примеры ваших работ, расценки, сроки. Очень желателен опыт в ютуб-блогами, чтобы понимали тренды и фишки используемые популярными блогерами. Если такой опыт есть - это огромный плюс.

Готов работать с новичками, но если вы совсем никогда не делали никакого видео - пожалуйста, не пишите. Нет возможности обучать с полного нуля.

Обычно заявок много, но я обязательно отвечу всем, просто не сразу.

Хорошего дня!