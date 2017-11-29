Снять видеоролик продолжительностью 2-5 минут и смонтировать в формате для Фейсбук. Тематика: кулинарные видео рецепты, лайфхаки, эксперименты Примеры: https://www.facebook.com/www.adme.ru/videos/1933693753614510/ https://www.facebook.com/marketium.ru/videos/1019222301557158/ https://www.facebook.com/vkusnoedelo/videos/817427538433416/ https://www.facebook.com/g8ozd.ru/posts/1411813322268680 https://www.facebook.com/marketium.ru/videos/1114536085359112/ https://www.facebook.com/g8ozd.ru/posts/1409893835793962 https://www.facebook.com/www.adme.ru/posts/10154848366230172 ...
Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube
Привет. Нам нужен монтажер - смонтировать шесть видео в Youtube блог (материал подготовлен)
Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж, грим). В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. Передаю видео и готовую звуковую дорожку, либо видео с уже замененной дорожкой
Среднее время готового ролика - 12 минут. Стремимся к 7-10 минут
Выпускаем 2 видео в неделю, хотим выпускать 3 плюс открыть влоговый канал, поэтому вы нам и нужны - не справляемся
На монтаж каждого готового ролика будет 2-3 дня (итого 2-3 недели максимум на весь проект). Сырой материал в среднем 30-40 минут (4-6 гб)
Обработка практически не нужна - немного контраста, поправить баланс белого, накинуть резкость. Основная задача - вырезать все косяки, экания, пустоты без полезного действия. Склейка может быть и зумом, и без. Не принципиально, так как в таких блогах это допустимо. Морфкатов не требуется :) Так же нужно кинуть сверху фоновую музыку из бесплатной библиотеки Youtube (основная подборка у нас есть, покажем, в каком стиле нужно)
Изредка вставить вставку с юмором или мемом (аля "Вот это поворот!") , причем действительно редко, аудитория не детская, формат блога не развлекательный. Но автор блога девушка с юмором и хорошей мимикой, поэтому иногда эффект стоит усилить.
Есть готовые шаблоны вставок (подписка косметики, ссылка на инстаграм и тд, все выдается). Есть подробная инструкция с картинками и ссылками на примеры.
Примеры видео, что нужно и нам - https://goo.gl/T7z418 (4 видео ролика ссылками на Youtube)
Бюджет на ролик 700-800 рублей. Больше - обсуждаемо если будет что-то лучше скучной нарезки. На длинных роликах доплата.
Присылайте примеры ваших работ, расценки, сроки. Очень желателен опыт в ютуб-блогами, чтобы понимали тренды и фишки используемые популярными блогерами. Если такой опыт есть - это огромный плюс.
Готов работать с новичками, но если вы совсем никогда не делали никакого видео - пожалуйста, не пишите. Нет возможности обучать с полного нуля.
Обычно заявок много, но я обязательно отвечу всем, просто не сразу.
Хорошего дня!
Выбранный исполнитель
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