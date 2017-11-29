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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$13
9 баллов
6 лет назад
Антон выполнил работу очень качественно, так же внес необходимые правки и был всегда на связи. Единственное - сорвал сроки, дважды просил перенести. Недооценил время на задачу и начал не сразу. Надеюсь это разовая проблема с именно с моим заказом. Если готовы контролировать сроки - то результат вам понравится. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Заказчик с чётко поставленным ТЗ и с предоставленной большой творческой свободой. Остается на связи, поправки - по делу, к работе рекомендую...