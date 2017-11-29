a2k-story

Антон a2k-story

 
28 летУкраина/Кривой Рог
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
mindofdead
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$13
9 баллов
6 лет назад
Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube
Антон выполнил работу очень качественно, так же внес необходимые правки и был всегда на связи. Единственное - сорвал сроки, дважды просил перенести. Недооценил время на задачу и начал не сразу. Надеюсь это разовая проблема с именно с моим заказом. Если готовы контролировать сроки - то результат вам понравится. Рекомендую к работе.
Заказчик с чётко поставленным ТЗ и с предоставленной большой творческой свободой. Остается на связи, поправки - по делу, к работе рекомендую...
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