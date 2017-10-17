Нужно интро для канала. Желательно короткое интро 7-12 сек. Музыка из песни Stan sb- flat foot face только припев (тот, что без слов). Желательно выполнение профессионалами. Можно сделать чтобы интро начиналось с игрового места, типа ...
Сделать продающее видео
Нужны специалисты по созданию продающего видео.
Подобная работа, появляется довольно часто, задания буду выкладывать в группе в
скайпе.
https://join.skype.com/gSJIlgQKDJoE
Примерная суть заданий
Дается название продукта и примерный образец с ютуба.
Нужноизменить образец или сделать свое видео подобного плана,
начинаться видео должно не со статической картинки а с движущейся, а лучше с
видео фрагмента, длиной хотя бы 3-5 секунд, чтобы зацепить глаз. И в этих
секундах должен быть самый крутой контент, чтобы человеку стало интересно смотреть
дальше.
Обязательно в конце указывать: переходи по ссылке, купи и прочие призывные
слова.
все надписи должны быть на языке выгод клиента.
Самих ссылок и цен на видео быть не должно, имеется в виду, что ссылки в
описании.
Цена вопроса 400р. Оплата по факту выполнения и доработки(если будут замечания)
задания.
СПЕЦИФИКАЦИИ ВИДЕО:
Рекомендуемый формат: .mp4, .mov или .gif
Требуемая длина по месту размещения:
Подача Instagram: до 60 секунд
Разрешение: минимальная ширина 600 пикселей
Размер файла: до 4 ГБ макс
Обычно итоговое видео представляет из себя видео фрагмент + набор слайдов, с
текстом или без длиной 45-60 секунд.
Заявки фрилансеров
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