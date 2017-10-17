Сделать продающее видео

Нужны специалисты по созданию продающего видео.

Подобная работа, появляется довольно часто, задания буду выкладывать в группе в

скайпе.

https://join.skype.com/gSJIlgQKDJoE

Примерная суть заданий

Дается название продукта и примерный образец с ютуба.

Нужноизменить образец или сделать свое видео подобного плана,

начинаться видео должно не со статической картинки а с движущейся, а лучше с

видео фрагмента, длиной хотя бы 3-5 секунд, чтобы зацепить глаз. И в этих

секундах должен быть самый крутой контент, чтобы человеку стало интересно смотреть

дальше.

Обязательно в конце указывать: переходи по ссылке, купи и прочие призывные

слова.

все надписи должны быть на языке выгод клиента.

Самих ссылок и цен на видео быть не должно, имеется в виду, что ссылки в

описании.

Цена вопроса 400р. Оплата по факту выполнения и доработки(если будут замечания)

задания.

СПЕЦИФИКАЦИИ ВИДЕО:

Рекомендуемый формат: .mp4, .mov или .gif

Требуемая длина по месту размещения:

Подача Instagram: до 60 секунд

Разрешение: минимальная ширина 600 пикселей

Размер файла: до 4 ГБ макс

Обычно итоговое видео представляет из себя видео фрагмент + набор слайдов, с

текстом или без длиной 45-60 секунд.