Создать рекламный ролик для Инстаграм и ФБ

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок209 просмотров

Требуется создать короткую видео рекламу для инстаграм и фб.

Продукт - накладные ресницы.

Требуется короткий ролик, секунд на 20. 

Продукт имеется в наличии. Если будет нужно выслать продукт - сможем сделать.

Так же есть ролики на ютубе по этому продукту - может быть, можно будет их вырезать и использовать для нашего ролика?

Рассматриваем кандидата, который имеет портфолио по рекламным роликам и отзывы. ОБЧЗАТЕЛЬНО пишите примерные ценовые рамки. Понимаю, что цена отличается, но мне надо понимать, что и сколько у вас стоит, найдите способ сообщить о стоимости.

Подробности скину кандидату, который будет иметь подходящее портфолио.

8 лет назад
LionSX2
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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