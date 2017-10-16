Создать рекламный ролик для Инстаграм и ФБ

Требуется создать короткую видео рекламу для инстаграм и фб.

Продукт - накладные ресницы.

Требуется короткий ролик, секунд на 20.

Продукт имеется в наличии. Если будет нужно выслать продукт - сможем сделать.

Так же есть ролики на ютубе по этому продукту - может быть, можно будет их вырезать и использовать для нашего ролика?

Рассматриваем кандидата, который имеет портфолио по рекламным роликам и отзывы. ОБЧЗАТЕЛЬНО пишите примерные ценовые рамки. Понимаю, что цена отличается, но мне надо понимать, что и сколько у вас стоит, найдите способ сообщить о стоимости.

Подробности скину кандидату, который будет иметь подходящее портфолио.