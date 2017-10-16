Ищу посильного помощника для нарезки (собственных) видео- и аудио-интервью на "лучшие моменты" (ролики до 5+- минут). Пример интервью https://www.youtube.com/watch?v=SK36HRFk8uc Как вы можете видеть по интерьеру студии, бюджет проекта ...
РАБОТА с ВИДЕО
Добрый день!
Есть видео, продолжительностью примерно 3 минуты - это видеоотзыв. Записан с плохим качеством звука. Нужно улучшить качество звука его громкость и по возможности заменить фон на нейтральный.
ссылка на папку с видео
Выбранный исполнитель
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