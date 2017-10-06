Нужно сделать интро и снять презентационный ролик (МОСКВА)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки151 просмотр

Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ. 

Для стоматологического центра нужно снять и смонтировать презентационный видео ролик по типу 

https://youtu.be/dxYeW-7mdYE

Требования к кандидатам:

  • Профессионализм и экспертность в работе
  • Опыт создания контента для Youtube.
  • Знание основ видеопроизводства.
  • Оперативность и старательность выполнения задач.
  • Креативное, творческое мышление
  • Инициативность
8 лет назад
ExtrimVF
Виталий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заставка для видео

    Здравствуйте, нужна несложная заствка для видео, что-то типа https://yadi.sk/i/TqV3GnKB3N97Ha только еще проще. Лого предоставлю. Продолжительность 4-5 сек. Только для тех кто не занят. Просьба ответы с ценой и сроками.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пост обработка видео

    Пост обработка 10 видео роликов с ночных клубов. Хронометраж роликов не превышает 1 минуты Всем желающим  взять лакомый кусочек, пожалуйста к своим предложениям прикрепляйте Ваше портфолио!

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видео ролик на 5 минут.

    Нужно сделать монтаж видео в один ролик.  Исходные данные такие: есть три ролика и PowerPoint презентация.  нужно сделать единый ролик , соединив разные видео и между ними слайды презентации.  подобрать ...

    PowerPoint
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ролик для видео ряда

    Добрый день, Виктория, Нужен ролик на подобии такого как вы делали.  хронометраж 20 секунд.  укажите цену и сроки. Где в Лиде купить столы и стулья? В ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад