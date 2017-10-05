Нужна заставка для YouTube канала

Минутный ролик презентация, снимать ничего не нужно, не мультики не анимация. Хорошая и качественная компиляция – нарезка , чтоб прям с бешеной энергетикой, можно без звука( всмысле дорожку сами сделаем) Важен монтаж. Огромная просьба , ...