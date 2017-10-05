Нужна заставка для YouTube канала

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Закрыт21 заявка347 просмотров

Здравствуйте, нужна заставка на начало видео для YouTube канала.

Не самая тяжелая но красивенькая. Дальнобойная тема.

8 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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