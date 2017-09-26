Есть мультфильм, он идет полтора часа. Есть монтажный лист (см. вложение), выполненный путем перевода английской укороченной версии. Надо подогнать его к полной итальянской версии, которая длиннее на 10 минут. Не считая удаленных сцен в целом ...
Монтаж 2-х отзывов
Доброго дня!
Мне нужно смонтировать 2 коротких ролика с отзывами клиентов, наложить звуковой фон, вставить заставку с лого.
Возможно сделать небольшую цветокоррекцию.
Заявки фрилансеров
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