Монтаж 2-х отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт36 заявок747 просмотров

Доброго дня!

Мне нужно смонтировать 2 коротких ролика с отзывами клиентов, наложить звуковой фон, вставить заставку с лого.

Возможно сделать небольшую цветокоррекцию.

8 лет назад
Good-luck
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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