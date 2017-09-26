Я руководитель агентства событий. Ищу крутого аниматора для создания рекламного ролика моего агентства. Ролик в стиле анимационных мультфильмов. Рассмотрю различные варианты. Какая цена вопроса.
Необходимо сделать русские субтитры к видео на тему криптовалют.
Добрый день! Ищу человека для работы с видео для контент-проекта на тему криптовалют. Если вам интересен блокчейн, биткойн, эфириум и Вы ориентируетесь в этой сфере.
Сейчас есть необходимость перевести 12 видео с английского, точнее добавить русские субтитры. Если что-то непонятно могу помочь с терминами.
К заявке приложить стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется на готовый и смонтированный видеоролик наложить переходы в After Effects и сделать стибилизацию. Все необходимые материалы предоставлю.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать 2 видео интро по 15 секунд для производителя спортивной формы lutchsport.ruВидеомонтаж18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек для работы над проэктом свадебного фильма. Задача: 1) подготовка материала к монтажу, черновая сборка репортажной части в линейном хронологическом порядке (церемония, банкет) без цветокоррекции и сведения (обработки) звука. 2) клипово-репортажный монтаж репортажной части ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад
Ролик на подобие : реклама казино "вулкан"Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $45
Требуется промо ролик с озвучкой на подобии данного https://vk.com/pubgluckycom?z=video-152338381_456239017%2Fvideos-152338381 . Сайт с той же тематикой.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо изготовить видеоряд для концерта, состоящий из клипов и фотографий. Длительность программы 1,5 часа.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт8 лет назад
Потрібна людина для відеомонтажу весіль та інших міроприємств. Перевагу надам людині з Рівного але можлива і дистанційна співпраця. Приклади ваших робіт обвязкові.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать два видеоролика клетки для ММА. 1. Видео сборки. Длительность 4-5 минут. Без спецэффектов. Музыка ровная. 2. Видео презентация. Длительность 1 минута. Видео+ фото+спецэффекты. Музыка динамичная. Видео ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется видео-ролик презентующий эко-бытовую химию и франшизу на неё. В ролике нужно заинтересовать, смотрящего этот ролик, возможностью зарабатывания денег. Пример: vimeo.com/150833324Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад