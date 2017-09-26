Необходимо сделать русские субтитры к видео на тему криптовалют.

Добрый день! Ищу человека для работы с видео для контент-проекта на тему криптовалют. Если вам интересен блокчейн, биткойн, эфириум и Вы ориентируетесь в этой сфере.

Сейчас есть необходимость перевести 12 видео с английского, точнее добавить русские субтитры. Если что-то непонятно могу помочь с терминами.

К заявке приложить стоимость.