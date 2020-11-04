Создаю интересные проекты для Ваших клиентов!

Сделаю для вас качественно и быстро сайты любой сложности.

Онлайн с 6:00 до 18:00 по MSK

* Люблю всё автоматизировать.

* Занимаюсь программированием около 7-и лет.

* Для того что бы правильно оценить задачу нужно четкое ТЗ. Четкое ТЗ это залог успеха на все 90%

* Люблю интересные проекты, люблю создавать что-то новое.

Разработаю со сложными идеями и проектами.

В приоритете Web-разработка на Python используя Django framework.

Могу сделать для Вас:

- Сайт сервис с уникальным функционалом

- Телеграм бота

- Небольшой shell скрипт

- Парсер сайтов, цен конкурентов или собрать для Вас необходимую базу в exel, csv, xml или загрузить прямо на сайт использующий популярные CMS

- Небольшое приложение на Python для Windows, Linux

- Простое мобильное приложение для Android, возможно можно попробовать и для IOS

Технологии: Python, PHP, Mysql, PostgreSQL...

CMS: Bitrix, WordPress, InstantCMS, Diafan.CMS, Opencart, Monstra CMS,

Framework: Yii, Django

JS framework: Jquery, React JS

Портфолио предоставлю по требованию, или загружу чуть позже.