Сделаю для вас качественно и быстро сайты любой сложности.
Онлайн с 6:00 до 18:00 по MSK
* Люблю всё автоматизировать.
* Занимаюсь программированием около 7-и лет.
* Для того что бы правильно оценить задачу нужно четкое ТЗ. Четкое ТЗ это залог успеха на все 90%
* Люблю интересные проекты, люблю создавать что-то новое.
Разработаю со сложными идеями и проектами.
В приоритете Web-разработка на Python используя Django framework.
Могу сделать для Вас:
- Сайт сервис с уникальным функционалом
- Телеграм бота
- Небольшой shell скрипт
- Парсер сайтов, цен конкурентов или собрать для Вас необходимую базу в exel, csv, xml или загрузить прямо на сайт использующий популярные CMS
- Небольшое приложение на Python для Windows, Linux
- Простое мобильное приложение для Android, возможно можно попробовать и для IOS
Технологии: Python, PHP, Mysql, PostgreSQL...
CMS: Bitrix, WordPress, InstantCMS, Diafan.CMS, Opencart, Monstra CMS,
Framework: Yii, Django
JS framework: Jquery, React JS
Портфолио предоставлю по требованию, или загружу чуть позже.
Портфолио
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