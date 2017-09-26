Создание анимационного проморолика для ю-туб д/праздничного агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок251 просмотр

Я руководитель агентства событий. Ищу крутого аниматора для создания рекламного ролика моего агентства. Ролик в стиле анимационных мультфильмов.  Рассмотрю различные варианты. Какая цена вопроса.

8 лет назад
Valentinaevent
Людмила 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров