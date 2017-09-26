Создание анимационного проморолика для ю-туб д/праздничного агентства

Нужен человек для работы над проэктом свадебного фильма. Задача: 1) подготовка материала к монтажу, черновая сборка репортажной части в линейном хронологическом порядке (церемония, банкет) без цветокоррекции и сведения (обработки) звука. 2) клипово-репортажный монтаж репортажной части ...