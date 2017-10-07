Собрать простейший видеоролик на основе афиши

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен23 заявки258 просмотров

Необходимо собрать простейший видеоролик для размещения на уличных экранах. Ролик собирается на основании макета афиши (есть в слоях в psd).

Длительность 10 секунд

без звука.

Варианты разрешений роликов:

1) 1152х576 ( формат mp4 или AVI ), 

2) 1792х960 ( формат mp4 или AVI )

Скрин макета во вложении

8 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PortalX3
Роман 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$4
1 день
Все отлично!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PortalX3
Роман 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад