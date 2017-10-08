Синхронизировать монтажный лист с видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок203 просмотра

Есть мультфильм, он идет полтора часа.  Есть монтажный лист (см. вложение), выполненный путем перевода английской укороченной версии.  Надо подогнать его к полной итальянской версии, которая длиннее на 10 минут. Не считая удаленных сцен в целом присутствует тотальный рассинхрон реплик из монтажного листа с этим новым видеорядом. Исполнителю не обязательно знать итальянский язык, т.к. я предоставлю как итальянскую, так и английскую версию мультфильма для сверки фраз. Ничего переводить не нужно, надо только синхронизировать время реплик в монтажном листе. В местах, в которых в листе реплики отсутствуют, надо внести разметку для реплик с их тайм-кодами, но переводить с итальянского их не нужно. Вся работа заключается только в монотонной подгонке монтажного листа под отличающийся видеоряд.

Обновление от 5 октября 2017: помимо вышеуказанного нужно добавить таймкоды окончания реплик, заменить все знаки ударения полужирными подчеркнутыми буквами, конструкцию "Персонаж???" из второй колонки заменить на: во второй колонке знаки вопроса убрать, в третью перед текстом добавить "(???Персонаж?)"

8 лет назад
Asura7787
Эрик 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iskan100898
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Искандар на совесть выполнил большую и муторную работу по подгонке таймкодов монтажного листа под отличающийся видеоряд, а также по оформлению листа, выполнив все мои указания, некоторые из которых я дал ему уже в процессе работы. Видно, что человек заинтересован в прилежном выполнении порученных ему заданий.
Эрик - потрясающий заказчик и очень хороший человек! Он грамотно и подробно описал мне все подробности этого довольно таки сложного заказа. Он терпеливо ждал и не торопил меня, когда в процессе выполнения выявилось, что я допустил ошибки. С оплатой прошло все вовремя и без проблем. Если вы еще сомневаетесь стоит ли сотрудничать с Эриком, то прошу вас! Отбросьте все сомнения и сотрудничайте!! Вы не пожалеете об этом)) Что насчет меня, то я согласен на полное сотрудничество в будущем. Спасибо вам Эрик)

Заявки фрилансеров

iskan100898
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать рекламный видео-ролик

    Необходимо создать рекламный видео ролик на основе имеющихся материалов (видео-отзывы клиентов), плюс добавить немного графики и общих поясняющих фраз. Продолжительность ролика 30-60 секунд. Из видео-отзывов нужно будет вырезать наиболее подходящие фразы (укажу, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Видео монтаж

    Всем привет, есть простая задачка по монтажу : есть три видео ролика с танцующей девушкой, необходимо их соединить воедино. +вначале ролика , вставить значок инстаграмма с текстом, подробно объясню в скайпе работы минут на 10-20.

    Видеомонтаж50 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смонтировать видео приглашение

    Смонтировать видео приглашение Видео приглашение: заставка 3 слайда с меняющимся контентом (картинки, текст) видео запись приглашения заставка финальная Хорошая и качественная обработка, красивые эффекты переходов, ролик приглашения по ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Собрать простейший видеоролик на основе афиши

    Необходимо собрать простейший видеоролик для размещения на уличных экранах. Ролик собирается на основании макета афиши (есть в слоях в psd). Длительность 10 секунд без звука. Варианты разрешений роликов: 1) 1152х576 ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо сделать русские субтитры к видео на тему криптовалют.

    Добрый день! Ищу человека для работы с видео для контент-проекта на тему криптовалют. Если вам интересен блокчейн, биткойн, эфириум и Вы ориентируетесь в этой сфере. Сейчас есть необходимость перевести 12 видео с английского, ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание анимационного проморолика для ю-туб д/праздничного агентства

    Я руководитель агентства событий. Ищу крутого аниматора для создания рекламного ролика моего агентства. Ролик в стиле анимационных мультфильмов.  Рассмотрю различные варианты. Какая цена вопроса.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтажер_свадебное видео

    Нужен человек для работы над проэктом свадебного фильма. Задача: 1) подготовка материала к монтажу, черновая сборка репортажной части в линейном хронологическом порядке (церемония, банкет) без цветокоррекции и сведения (обработки) звука. 2) клипово-репортажный монтаж репортажной части ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад