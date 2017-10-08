Синхронизировать монтажный лист с видео

Есть мультфильм, он идет полтора часа. Есть монтажный лист (см. вложение), выполненный путем перевода английской укороченной версии. Надо подогнать его к полной итальянской версии, которая длиннее на 10 минут. Не считая удаленных сцен в целом присутствует тотальный рассинхрон реплик из монтажного листа с этим новым видеорядом. Исполнителю не обязательно знать итальянский язык, т.к. я предоставлю как итальянскую, так и английскую версию мультфильма для сверки фраз. Ничего переводить не нужно, надо только синхронизировать время реплик в монтажном листе. В местах, в которых в листе реплики отсутствуют, надо внести разметку для реплик с их тайм-кодами, но переводить с итальянского их не нужно. Вся работа заключается только в монотонной подгонке монтажного листа под отличающийся видеоряд.

Обновление от 5 октября 2017: помимо вышеуказанного нужно добавить таймкоды окончания реплик, заменить все знаки ударения полужирными подчеркнутыми буквами, конструкцию "Персонаж???" из второй колонки заменить на: во второй колонке знаки вопроса убрать, в третью перед текстом добавить "(???Персонаж?)"