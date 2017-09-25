Эрик - потрясающий заказчик и очень хороший человек! Он грамотно и подробно описал мне все подробности этого довольно таки сложного заказа. Он терпеливо ждал и не торопил меня, когда в процессе выполнения выявилось, что я допустил ошибки. С оплатой прошло все вовремя и без проблем. Если вы еще сомневаетесь стоит ли сотрудничать с Эриком, то прошу вас! Отбросьте все сомнения и сотрудничайте!! Вы не пожалеете об этом)) Что насчет меня, то я согласен на полное сотрудничество в будущем. Спасибо вам Эрик)