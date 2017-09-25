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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Искандар на совесть выполнил большую и муторную работу по подгонке таймкодов монтажного листа под отличающийся видеоряд, а также по оформлению листа, выполнив все мои указания, некоторые из которых я дал ему уже в процессе работы. Видно, что человек заинтересован в прилежном выполнении порученных ему заданий.
Ответный отзыв
Эрик - потрясающий заказчик и очень хороший человек! Он грамотно и подробно описал мне все подробности этого довольно таки сложного заказа. Он терпеливо ждал и не торопил меня, когда в процессе выполнения выявилось, что я допустил ошибки. С оплатой прошло все вовремя и без проблем. Если вы еще сомневаетесь стоит ли сотрудничать с Эриком, то прошу вас! Отбросьте все сомнения и сотрудничайте!! Вы не пожалеете об этом)) Что насчет меня, то я согласен на полное сотрудничество в будущем. Спасибо вам Эрик)
$6
10 баллов
6 лет назад
Искандар - Хороший исполнитель. Он очень ответственно и творчески подошел к выполнению заказа. Внимателен, корректен, вежлив и пунктуален. Работа выполнена в срок и в самом хорошем качестве. Рекомендую этого исполнителя остальным. Что касается меня, то, мы будем продолжать плотное сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Я был очень рад исполнять Ваш заказ, и с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!! Всем рекомендую!
Видеомонтаж
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#76