Необходимо собрать простейший видеоролик для размещения на уличных экранах. Ролик собирается на основании макета афиши (есть в слоях в psd). Длительность 10 секунд без звука. Варианты разрешений роликов: 1) 1152х576 ...
Смонтировать видео приглашение
Смонтировать видео приглашение
Видео приглашение:
заставка 3 слайда с меняющимся контентом (картинки, текст)
видео запись приглашения
заставка финальная
Хорошая и качественная обработка, красивые эффекты переходов, ролик приглашения по сути в своей тематике является креативным, сохраните стиль и профессионализм
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