Смонтировать видео приглашение

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Закрыт17 заявок236 просмотров

Смонтировать видео приглашение

Видео приглашение:

заставка 3 слайда с меняющимся контентом (картинки, текст)

видео запись приглашения

заставка финальная

Хорошая и качественная обработка, красивые эффекты переходов, ролик приглашения по сути в своей тематике является креативным, сохраните стиль и профессионализм  

8 лет назад
support112
Лилия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров