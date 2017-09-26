Видео монтаж

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Закрыт50 заявок749 просмотров

Всем привет, есть простая задачка по монтажу : есть три видео ролика с танцующей девушкой, необходимо их соединить воедино. +вначале ролика , вставить значок инстаграмма с текстом, подробно объясню в скайпе работы минут на 10-20. 

8 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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