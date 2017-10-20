Всем привет, есть простая задачка по монтажу : есть три видео ролика с танцующей девушкой, необходимо их соединить воедино. +вначале ролика , вставить значок инстаграмма с текстом, подробно объясню в скайпе работы минут на 10-20.
Создать рекламный видео-ролик
Необходимо создать рекламный видео ролик на основе имеющихся материалов (видео-отзывы клиентов), плюс добавить немного графики и общих поясняющих фраз.
Продолжительность ролика 30-60 секунд. Из видео-отзывов нужно будет вырезать наиболее подходящие фразы (укажу, какие). Под общие поясняющие фразы (которые я напишу) нужно нарисовать соответствующую анимированную графику. Затем всё это смонтировать, ну и озвучить там, где графика с поясняющими фразами.
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