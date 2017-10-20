Создать рекламный видео-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок276 просмотров

Необходимо создать рекламный видео ролик на основе имеющихся материалов (видео-отзывы клиентов), плюс добавить немного графики и общих поясняющих фраз.

Продолжительность ролика 30-60 секунд. Из видео-отзывов нужно будет вырезать наиболее подходящие фразы (укажу, какие). Под общие поясняющие фразы (которые я напишу) нужно нарисовать соответствующую анимированную графику. Затем всё это смонтировать, ну и озвучить там, где графика с поясняющими фразами.

8 лет назад
saband
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$170
7 дней
Очень доволен сотрудничеством. В отличие от работ большинства других исполнителей, не возникает впечатления, что ролик сделан «на коленке», всё качественно и профессионально. Легко удалось найти общий язык - даже по простому текстовому описанию было сделано ровно то, что я представлял в голове, а местами - даже лучше, чем я представлял :)
Отличный заказчик,чёткое ТЗ,своевременная оплата.Спасибо за сотрудничество.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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