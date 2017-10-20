Создать рекламный видео-ролик

Очень доволен сотрудничеством. В отличие от работ большинства других исполнителей, не возникает впечатления, что ролик сделан «на коленке», всё качественно и профессионально. Легко удалось найти общий язык - даже по простому текстовому описанию было сделано ровно то, что я представлял в голове, а местами - даже лучше, чем я представлял :)