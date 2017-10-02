Видеобзор на разных языках

Нужно сделать видеобзор сайта . В обзоре надо показать преимущества сайта , его дизайн функционал и т.д . Тщательный обзор личного кабинета от регистрации до внутренного функционала . Озвучивать происходящее надо как обычный пользватель свободной речью. Обзор по мимо русского нужны а на других языках. примеры обзора