Ролик для видео ряда

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка179 просмотров

Добрый день, Виктория,

Нужен ролик на подобии такого как вы делали.  хронометраж 20 секунд.  укажите цену и сроки.

Где в Лиде купить столы и стулья?

В новом магазине мебели Альта в ТЦ Евроопт на Красноармейской.

Столы, стулья, прихожие, стеллажи и многое другое по самымвыгодным ценам в городе.

Все виды рассрочек, а также акции и скидки в магазине АльтаМебель.

Альта мебель – стул и стол в каждый дом!

8 лет назад
kurovricalin
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Veektoria
Виктория 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Быстро, с первого раза и как всегда - отличный результат.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, приятное общение своевременная оплата. Была рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Veektoria
Виктория 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ролик презентация услуг компании.

    Минутный ролик презентация, снимать ничего не нужно, не мультики не анимация. Хорошая и качественная компиляция – нарезка , чтоб прям с бешеной энергетикой, можно без звука( всмысле дорожку сами сделаем) Важен монтаж. Огромная просьба , ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеобзор на разных языках

    Нужно сделать видеобзор   сайта .  В обзоре надо показать преимущества сайта , его дизайн функционал и т.д   . Тщательный обзор личного кабинета  от регистрации  до внутренного функционала . Озвучивать  происходящее надо как обычный пользватель ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж 2-х отзывов

    Доброго дня! Мне нужно смонтировать 2 коротких ролика с отзывами клиентов, наложить звуковой фон, вставить заставку с лого. Возможно сделать небольшую цветокоррекцию.

    Видеомонтаж36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Синхронизировать монтажный лист с видео

    Есть мультфильм, он идет полтора часа.  Есть монтажный лист (см. вложение), выполненный путем перевода английской укороченной версии.  Надо подогнать его к полной итальянской версии, которая длиннее на 10 минут. Не считая удаленных сцен в целом ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать рекламный видео-ролик

    Необходимо создать рекламный видео ролик на основе имеющихся материалов (видео-отзывы клиентов), плюс добавить немного графики и общих поясняющих фраз. Продолжительность ролика 30-60 секунд. Из видео-отзывов нужно будет вырезать наиболее подходящие фразы (укажу, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Видео монтаж

    Всем привет, есть простая задачка по монтажу : есть три видео ролика с танцующей девушкой, необходимо их соединить воедино. +вначале ролика , вставить значок инстаграмма с текстом, подробно объясню в скайпе работы минут на 10-20.

    Видеомонтаж50 заявок
    Закрыт
    8 лет назад