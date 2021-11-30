Veektoria

Виктория Veektoria

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Звукорежиссер с опытом работы в различных сферах этой профессии. Диктор.

Изготовление аудио-рекламы, аудио-визиток, IVR и т.д. Опыт озвучивания рекламы, информационных и художественных текстов, автоответчиков и пр. Тембр средний, мягкий. От серьезной, новостной, информационной подачи до игровой и сексуальной.

Связь со мной:

Telegram: Veektoriavee

Почта - [email protected] .

Skype - VeektoriaVee

https://vk.com/sveeft

Буду рада сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

uliana_ast
Ульяна 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$22
10 баллов
3 года назад
Озвучить персонажа видеоигры
Качество работы всегда на высшем уровне. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Добросовестный заказчик! Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
cuttiepurp
Лена 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
Озвучка рекламного ролика
Скорость невероятная - заказ был выполнен буквально за несколько часов после обращения! Очень общительный и ответственный человек, что уж говорить о шикарном качестве работы) Рекомендую к заказам!
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
uliana_ast
Ульяна 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$7
10 баллов
3 года назад
Озвучивание фраз для видеоигры
Прекрасный, проникновенный голос с чётким пониманием дела и вниманием к деталям. Благодарю за добросовестную работу и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Очень хорошая постановка задачи. Ответственный и общительный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Tarantat
Татьяна 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Озвучить женским голосом мини ролик
Спасибо, Виктория! Супер скорость ). Приятный голос, соблюдение договорённостей 💯, рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за заказ! Приятный и легкий в общении заказчик, оплата в срок.
Ответный отзыв
_Leica_
Наиля 
38 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$55
10 баллов
3 года назад
Монтаж, чистка аудио с диктофона (на английском)
Все отлично, оперативно, были некоторые сложности с исходным материалом, Виктория сделала монтаж в соответствии с моими пожеланиями. Рекомендую к сотрудничеству=)
Замечательный заказчик. Четкая постановка ТЗ. Понимающий и приятный в общении. Своевременная оплата. Было приятно поработать.
Ответный отзыв
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Озвучивание
8 отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
нет рейтинга
Аудиомонтаж
3 отзыва
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга