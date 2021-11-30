Звукорежиссер с опытом работы в различных сферах этой профессии. Диктор.
Изготовление аудио-рекламы, аудио-визиток, IVR и т.д. Опыт озвучивания рекламы, информационных и художественных текстов, автоответчиков и пр. Тембр средний, мягкий. От серьезной, новостной, информационной подачи до игровой и сексуальной.
Связь со мной:
Telegram: Veektoriavee
Почта - [email protected] .
Skype - VeektoriaVee
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Мультяшный50 просмотров
- Озвучивание видеороликов.1026 просмотров
- Пример начитки275 просмотров
- IVR998 просмотров
- Немецкий50 просмотров
- Пример голоса.1732 просмотра
- Пример начитки рус и укр178 просмотров
- Английский19 просмотров
- Примеры чистки и монтажа148 просмотров
- Пример начитки историй81 просмотр
- Примеры рекламных роликов115 просмотров
- Пример озвучки1382 просмотра
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
3 года назад
Качество работы всегда на высшем уровне. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик! Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$12
10 баллов
3 года назад
Скорость невероятная - заказ был выполнен буквально за несколько часов после обращения! Очень общительный и ответственный человек, что уж говорить о шикарном качестве работы) Рекомендую к заказам!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за заказ!
$7
10 баллов
3 года назад
Прекрасный, проникновенный голос с чётким пониманием дела и вниманием к деталям. Благодарю за добросовестную работу и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень хорошая постановка задачи. Ответственный и общительный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо, Виктория! Супер скорость ). Приятный голос, соблюдение договорённостей 💯, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Спасибо за заказ! Приятный и легкий в общении заказчик, оплата в срок.
$55
10 баллов
3 года назад
Все отлично, оперативно, были некоторые сложности с исходным материалом, Виктория сделала монтаж в соответствии с моими пожеланиями. Рекомендую к сотрудничеству=)
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Четкая постановка ТЗ. Понимающий и приятный в общении. Своевременная оплата. Было приятно поработать.
Озвучивание
8 отзывов
$4/час
от $4от 1 часа
нет рейтинга
Аудиомонтаж
3 отзыва
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга