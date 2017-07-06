Озвучка детским голосом.

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Необходима озвучка детским голосом коротенького ролика. Демо голоса приветствуется.

6 лет назад
Veektoria
Виктория 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад